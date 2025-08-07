Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Aiški Nausėdos ir kandidatės į premjeres Ingos Ruginienės susitikimo data

2025-08-07 14:36 / šaltinis: BNS
2025-08-07 14:36

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį susitiks su kandidate į ministres pirmininkes Inga Ruginiene, ketvirtadienį pranešė Prezidentūra.

Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)

Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį susitiks su kandidate į ministres pirmininkes Inga Ruginiene, ketvirtadienį pranešė Prezidentūra.

0

Susitikimas numatytas 11 val., rašoma šalies vadovo darbotvarkėje.

Anksčiau šią savaitę I. Ruginienę į pareigas nominavo valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP). Šiuo metu politikė vadovauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmadienį atsistatydinus Gintauto Palucko vadovaujamai Vyriausybei, šalies vadovas ne daugiau kaip per 15 dienų turi pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą.

Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis ne daugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą.

Kaip rašė BNS, socialdemokratas G. Paluckas iš premjero pareigų atsistatydino teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.

