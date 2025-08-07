Kalendorius
Rugpjūčio 7 d., ketvirtadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė pasakė, ar svarsto keltis gyventi į Turniškes

2025-08-07 14:46 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 14:46

Socialdemokratų į premjeres deleguota Inga Ruginienė dar nenusprendė, ar keltųsi į Turniškes, jei jos kandidatūra būtų patvirtinta Seime. Pasak politikės, šiuo klausimu reikia pasitarti su šeima bei sulaukti parlamento sprendimo. 

Inga Ruginienė (nuotr. Elta)

Socialdemokratų į premjeres deleguota Inga Ruginienė dar nenusprendė, ar keltųsi į Turniškes, jei jos kandidatūra būtų patvirtinta Seime. Pasak politikės, šiuo klausimu reikia pasitarti su šeima bei sulaukti parlamento sprendimo. 

REKLAMA
0

„Kol kas, prisipažinsiu, apie tai negalvojau, nes labai norėčiau sulaukti patvirtinimo Seime. Tada, matyt, atsiras ir buities klausimas, bet kriterijai sprendimui priimti bus labai paprasti“, – Eltai sakė I. Ruginienė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Pirmiausia, aš manau, kad reikės rimto pokalbio su šeima, nes yra labai svarbi ir jų pozicija ir nuomonė, bet lygiai taip pat aš turiu žiūrėti į kitą pusę, nes daugybė darbuotojų yra įveiklinti į šitą procesą, tai turiu atsižvelgti ir į tai, kad tiems darbuotojams taip pat turėtų būti komfortiškos sąlygos atlikti savo pareigą ir dirbti“, – aiškino ji. 

REKLAMA
REKLAMA

Socialdemokratė taip pat akcentavo, jog ji atkreips dėmesį ir į apgyvendinimo galimybių kainai – žada rinktis pigesnį variantą. 

REKLAMA

„Ir, be abejo, kaštai – kiek valstybei kainuos vienas ar kitas modelis. Vienareikšmiškai, turime pasirinkti tą modelį, kuris kainuos pigiau, kuris bus priimtinas ir sudarys geras sąlygas darbuotojams atlikti savo darbą, ir kuris, be abejo, bus komfortiškas mano šeimai“, – aiškino I. Ruginienė. 

ELTA primena, kad trečiadienį posėdžiavęs socialdemokratų prezidiumas į Gintauto Palucko, praėjusią savaitę nusprendusio pasitraukti iš premjero posto, vietą delegavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai iki šiol vadovavusią Ingą Ruginienę. 

Buvusi premjerė Ingrida Šimonytė  bei postą palikęs Vyriausybės vadovas Gintautas Paluckas buvo priėmę sprendimą savo kadencijos laikotarpiui persikelti į paskirtą rezidenciją Turniškėse. Savo ruožtu prezidentas Gitanas Nausėda tai padaryti atsisakė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų