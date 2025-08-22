Sinoptikė perspėja: į Lietuvą plūsta vėsūs ir darganoti orai – laukiama perkūnijos ir krušos

Šeštadienį daug kur lis, griaus perkūnija
Pasak T. Kaunienės, artimiausią parą Lietuvos orus lems nedidelis virš Rygos įlankos besisukantis ciklonas.
Šeštadienio naktis šalyje bus nepastoviai debesuota, vakarinėje ir rytinėje šalies pusėje vietomis trumpai palis. Naktį vyraus pietvakarių vėjas, jo gūsiai sieks 8–13 m/s, pajūryje – 15 m/s. Tuo metu temperatūra žemyninėje krašto dalyje nukris iki 6–11, pajūryje iki 12–14 laipsnių šilumos.
Dieną lietaus debesys šalies neapleis.
„Daugelyje rajonų protarpiais palis, kai kur gali pagriaudėti perkūnija. Vakarinių krypčių vėjas įsibėgės iki 9–14 m/s, vakariniuose rajonuose daug kur gūsiai sieks 15–17 m/s“, – sako sinoptikė. Anot jos, oras dieną sušils iki 14–19 laipsnių šilumos.
Sekmadienį prognozuojama kruša
Sekmadienį Lietuvos orus lems ciklono pietvakarinis pakraštys. Pasak T. Kaunienės, sekmadienio naktį palis ir atvės.
„Vietomis, didesnė tikimybė pajūryje ir pietrytiniuose rajonuose, trumpai palis. Temperatūra naktį pragiedrėjus nukris iki 5–10 laipsnių šilumos“, – sako sinoptikė.
Tuo metu vėjas laikysis vakarinių krypčių, gūsiai sieks 7–12 m/s.
Dieną dalis šalies rajonų sulauks gausesnio lietaus, vietomis gali iškristi kruša.
„Padaugės debesų, protarpiniai lietūs išplis po visą kraštą. Intensyviau, kai kur net smarkiai palis vakariniuose rajonuose. Kur ne kur gali iškristi smulki kruša, įdienojus vietomis tikėtina perkūnija. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s“, – nurodo T. Kaunienė.
Oro temperatūra darganotą dieną sieks vos 13–18 laipsnių šilumos, vėsiausia bus Žemaitijoje.
Pirmadienis pokyčių neatneš
Naujos savaitės pradžia ryškių orų pokyčių į Lietuvą neatneš.
Anot sinoptikės, pirmadienio tiek naktį, tiek dieną daugelyje vietovių protarpiais palis, o dieną lietų lydės perkūnija. Naujos savaitės pradžioje nedžiugins ir oro temperatūra.
„Temperatūra naktį dėl debesų ir vėjo bus švelnesnė – 7–12, pajūryje iki 14 laipsnių, dieną šiluma vėl rudeniška – tik 13–18 laipsnių“, – sakė T. Kaunienė.
Didesnių orų pokyčių dar nežada ir antradienis.
