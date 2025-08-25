Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai didelių orų pokyčių nežada – štai kas laukia šią savaitę

2025-08-25 06:06 / šaltinis: Meteo.lt
2025-08-25 06:06

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad artimiausiomis dienomis didelių orų permainų nesulauksime – daug kur palis, vietomis pasitaikys perkūnija bei pūs stiprūs vėjo gūsiai. 

0

Šiandien daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs. Vietomis perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 14–18 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s, dieną vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje iki 13, dieną 14–19 laipsnių šilumos.

Trečiadienį vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 5–10, Kuršių nerijoje 11–13, dieną 16–21 laipsnis šilumos.

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 22 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 17 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 11–23, ežeruose – 17–20, Kuršių mariose – 18–19, Baltijos jūroje – 18 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių šilumos. 

