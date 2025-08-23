Sinoptikų žinia – štai ko galite tikėtis artimiausiomis dienomis

Pirmadienį daug kur protarpiais palis. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje 12–14 laipsnių šilumos, dieną 13–18 laipsnių.
Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–13 laipsnių šilumos, dieną 14–19 laipsnių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!