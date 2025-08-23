Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinoptikų žinia – štai ko galite tikėtis artimiausiomis dienomis

2025-08-23 15:02 / šaltinis: Meteo.lt
2025-08-23 15:02

Sekmadienio naktį daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 6–11 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Žemiausia temperatūra 5–10, pajūryje 11–13 laipsnių šilumos. Dieną protarpiais palis. Vietomis galima perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–18 m/s. Aukščiausia temperatūra 14–18 laipsnių.

Lietus ir perkūnija (tv3.lt koliažas)

Pirmadienį daug kur protarpiais palis. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje 12–14 laipsnių šilumos, dieną 13–18 laipsnių.

Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–13 laipsnių šilumos, dieną 14–19 laipsnių.

