Atsisveikinimas su vasara: savaitgalio orų prognozė nedžiugina

Apie tai, „Žinių radijas“ laidoje kalba sinoptikas Paulius Starkus.
Šios savaitės antrojoje pusėje dienos tapo kiek vėsesnės, ypatingai rytai. Ar ši tendencija jau galima vadinti, kad ji taps ilgalaikė ir jau reikia prie to priprasti?
P. Starkus: Bent jau artimiausiu metu, tiek šios savaitės pabaiga, tiek naujos savaitės pradžia, tai panašu, kad netgi dar laipsniu kitu vėsiau. Žinoma, naktys vėsesnės nebus negu buvo, tačiau dienomis ta temperatūra bus žemesnė.
Tai, manau, vis tiek, jau žinant, kad ir rugpjūčio pabaiga, po truputį artėjame ir prie rudens, tai tokiu atveju vis dažnės.
Kokios šios dienos galima tikėtis? Judėkime truputėlį ir apžvelkime, kas laukia šį savaitgalį.
P. Starkus: Šiandien būsime tokioje šiauriau Lietuvos esančio ciklono įtakoje. Jis pakankamai toli, tačiau vis tiek dangus bus daugiausia debesuotas su pragiedruliais.
Daugiau pragiedrulių turėtų būti pietrytinėje dalyje, čia ir lietus bus mažiausiai tikėtinas, o šiaurės vakarinė Lietuvos pusė bus labiau debesuota ir ten iki pat vakaro ne po karto praslinks tokie trumpalaikiai lietūs.
Tai galės vieną kitą kartą sugriaudėti ir perkūnija iš aktyvesnių debesų. Jau pasijaus stipresnis vėjas, pakryps jis iš pietvakarių, vakarų, ypač vakariniuose rajonuose labiau tas sustiprėjimas pasijaus ir nemalonūs debesys mus lankys ir temperatūra šiandien turėtų pasiskirstyti tarp 17–22 laipsnių.
Tai vėlgi, vėsiausia lieka šiaurės vakarinė pusė, kur ir lietaus, ir debesų bus daugiau, o štai labiausiai oras turėtų šilti pačiuose pietiniuose rajonuose, čia tarp 20–22 laipsnių.
Visą savaitgalį liksime to paties ciklono įtakoje, tos pačios žemo slėgio srities, tad ir artimiausią parą vėl viskas pakankamai panašiai. Nakties metu debesys prasiskaidys ir tokio trumpalaikio lietaus jau liks tik vietomis.
Vėlgi, tos vietos daugiausia turėtų būti šalies vakaruose, dar labiau turėtų stiprėti ir pietvakarių–vakarų vėjas, tai pajūryje gūsiai jau pasieks 15–17 metrų per sekundę, ir vėl tokia pakankamai vėsi naktis tarp 7–12 laipsnių, tik pajūryje bus šiek tiek šilčiau, nes ten vėjas velka nuo šiltesnės jūros, kuri palaiko tą temperatūrą aukštesnę.
Rytoj vėl pirma dienos pusė kiek daugiau saulės, vėliau debesys tankėja, formuojasi tie trumpalaikiai lietūs ir šį kartą jau jie išplis į daugelį rajonų, jau ir į tą pietrytinę dalį, tai jau beveik visoje šalyje tokio trumpalaikio lietaus sulauksime, vėl kai kur ir su perkūnija, ir vakarinėje šalies pusėje vėjas dar bus pakankamai gūsingas, tai retkarčiais ir 15–17 metrų per sekundę gūsiai sieks.
Temperatūra kils jau rytoj dar sunkiau, tai jau neturėtų viršyti 20 laipsnių ir ji svyruos tarp 15–20, ir labai panašus bus ir sekmadienis. Tai vėlgi, nakties metu šiek tiek debesys prasisklaido, to lietaus mažėja, daugiau palyja ties pradžioje ir tiktai vakariniuose rajonuose.
Dieną vėl formuojasi kamuoliniai debesys, iš kurių ypač antroje dienos pusėje tikrai ne po karto daugelyje rajonų iškris tokie trumpalaikiai lietūs ir vietomis pakankamai intensyvūs, tokio liūtinio pobūdžio, taip pat juos galės lydėti ir perkūnija ir vėjo sustiprėjimai.
Tai vėl naktis tokia gaivesnė tarp 5–10 laipsnių šilumos tik, išskyrus pajūrį, ten išlieka šilčiau, o dienos metu irgi nedžiugins temperatūra, nes tebus 14–19 laipsnių.
Kita savaitė bus jau paskutinė kalendorinės vasaros savaitė – ar dar galima tikėtis vasariškų, šiltų dienų?
P. Starkus: Bent jau savaitės pradžioje, tai, deja, dar išlieka labai panašūs orai. Tai tiek pirmadienį, tiek antradienį ta situacija išlieka panaši į savaitgalį, tai irgi naktys tokios su kiek mažesniu debesuotumu ir jau tik daliai rajonų su trumpalaikiu lietumi, tai irgi turėtų daugiau jo būti šalies vakaruose.
Dienomis formuojasi vėl gana intensyviai kamuoliniai debesys, iš kurių, ypač popiet, irgi tiek pirmadienį, tiek antradienį daug kur trumpai palyja. Tai pirmadienį galbūt tie lietūs tik intensyvesni turėtų būti, tai vėlgi kai kur ir su perkūnijomis ir vėjo sustiprėjimais.
Temperatūros irgi per daug nesikeičia: naktimis 6–11 laipsnių, su šiek tiek šiltesniu pajūriu, o dienomis laikysis 14–19 laipsnių šiluma. Na, ir nuo trečiadienio panašu, kad ciklonas atsitraukia. Tai antros savaitės pusei tvirtinti, kad bus sausesnė ar šiltesnė, dar sudėtinga, tačiau tokie numatomi gana nepastovūs orai.
Tai labai šalta oro masė turėtų kiek ir atsitraukti, tai yra dar tikimybė, kad užslinks, žinoma, ir tas šiltesnis oras, nes daugiau tie procesai jau pasisuks iš vakarų, tad bent jau tokios vėsios dienos ir lietingos turėtų bent jau kuriam laikui vėl atsitraukti.
