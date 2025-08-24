Kalendorius
Naujausia orų prognozė – štai kokie orai laukia artimiausiu metu

2025-08-24 14:23 / šaltinis: Meteo.lt
2025-08-24 14:23

Pirmadienio naktį protarpiais palis, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 6–11, pajūryje 12–14 laipsnių šilumos.

Pirmadienio naktį protarpiais palis, kai kur su perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 6–11, pajūryje 12–14 laipsnių šilumos.

1

Dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs. Vietomis perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 14–18 laipsnių šilumos.

Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s, dieną vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje iki 13, dieną 14–19 laipsnių šilumos.

Trečiadienį vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 5–10, Kuršių nerijoje 11–13, dieną 16–21 laipsnis šilumos.

