Naujausia orų prognozė – štai kokie orai laukia artimiausiu metu

Dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur smarkūs. Vietomis perkūnija. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, 9–14 m/s, vietomis gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra 14–18 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį vietomis, dieną daugelyje rajonų trumpi lietūs. Kai kur perkūnija. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s, dieną vakarinių krypčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 6–11, pajūryje iki 13, dieną 14–19 laipsnių šilumos.
Trečiadienį vietomis trumpai palis. Vėjas vakarinių krypčių, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 5–10, Kuršių nerijoje 11–13, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!