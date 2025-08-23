Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Orų prognozė: artimiausiomis dienomis dominuos rudeniški orai

2025-08-23 08:43 / šaltinis: Meteo.lt
2025-08-23 08:43

Šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 14–19 laipsnių šilumos.

Lietus (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Šiandien daugelyje rajonų protarpiais palis, galima perkūnija. Vėjas vakarinių krypčių, 9–14 m/s, vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 14–19 laipsnių šilumos.

0

Sekmadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas naktį vakarinių krypčių, 7–12 m/s, dieną vakarų, šiaurės vakarų, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje 11–13, dieną 13–18 laipsnių šilumos.

Pirmadienį daug kur protarpiais palis. Dieną kai kur perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, naktį 7–12 m/s, dieną 9–14 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje iki 14, dieną 13–18 laipsnių šilumos.

