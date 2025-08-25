Sinoptikė pateikia naujausią orų prognozę: savaitei įpusėjus grįš vasariški orai

Nuo trečiadienio iš šalies pradės trauktis lietus
Antradienį tiek naktį, tiek dieną Lietuvoje prognozuojamas lietus, šiluma šią dieną taip pat nelepins.
Pasak sinoptikės, naktį šalyje daug kur trumpai palis, arčiau jūros vietomis galima perkūnija. Temperatūra naktį sieks 5–10, pajūryje iki 11–13 laipsnių šilumos.
Dieną lietus taip pat nesitrauks, lis daugelyje rajonų.
„Daugelyje vietovių nulis trumpi, intensyvūs lietūs, vietomis nugriaudės perkūnija. Gali lyti ir keletą kartų per dieną. Vėjas laikysis šiaurės vakarų, vakarų, 7–12 m/s, per perkūniją kai kur galimi pavojingi gūsiai iki 15–17 m/s“, – sako T. Kaunienė ir priduria, kad aukščiausia temperatūra sieks 14–19 laipsnių šilumos.
Nuo trečiadienio orai pradės taisytis. Pasak sinoptikės, trečiadienį dangus taps giedresnis, taip pat aprims vakaris vėjas. Vietomis dar tikėtinas trumpas lietus, nežymiai kils temperatūra.
„Temperatūra naktį nukris iki 4–9, pajūryje 10–12 laipsnių šilumos, dieną su saulės pagalba oras jau sušils iki 16–21 laipsnio“, – prognozuoja ji.
Ketvirtadienį oras įšils iki 26 laipsnių
Ketvirtadienį į Lietuvą sugrįš šilti ir vasariški orai.
Pasak sinoptikės, nors dieną ir gali palyti, oro temperatūra šoktels iki 26 laipsnių šilumos.
„Didesnėje šalies teritorijos dalyje žymesnio lietaus nenumatoma, tik vakaruose kai kur gali palynoti. Temperatūra naktį svyruos tarp 6–11 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje bus dar pora laipsnių šilčiau. Dieną pietiniai orų srautai atneš daugiau šilumos, todėl temperatūra šoktelės iki 21–26 laipsnių“, – dalijasi T. Kaunienė.
Pasak jos, penktadienį įšils dar labiau.
„Šilumos žada būti dar daugiau: naktį 13–18, dieną net 24–29 laipsniai“, – sako sinoptikė.
Vis tik vasarišką šilumą lydės ir trumpalaikiai lietūs.
„Naktį daugiausia vakariniuose, dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi, intensyvūs lietūs, vietomis lydimi perkūnijos. Vėjas pietryčių, pietų, dieną pereinantis į pietvakarių, vidutinio stiprumo, perkūnijos metu kai kur gūsiai gali sustiprėti iki pavojingų“, – pažymi ji.
Šeštadienis taip pat prognozuojamas šiltas, tačiau, kaip ir kitomis dienomis, neišvengsime trumpų liūčių su perkūnija.
