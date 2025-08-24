Kalendorius
Rugpjūčio 24 d., sekmadienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Gal dar yra vilties dėl šilto rudens? Klimatologas pastebi – rugsėjai vis tampa šiltesni

2025-08-24 19:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-24 19:20

Pastaraisiais metais rugsėjai Lietuvoje buvo gerokai šiltesni nei įprasta: pernai fiksuota net 16,8 °C vidutinė temperatūra, kai daugiametė norma siekia 12,8 °C, tačiau šiemet prognozuojami orai labiau atitiks įprastas klimato sąlygas, nors ilgalaikė tendencija rodo visų metų mėnesių šiltėjimą.

Pastaraisiais metais rugsėjai Lietuvoje buvo gerokai šiltesni nei įprasta: pernai fiksuota net 16,8 °C vidutinė temperatūra, kai daugiametė norma siekia 12,8 °C, tačiau šiemet prognozuojami orai labiau atitiks įprastas klimato sąlygas, nors ilgalaikė tendencija rodo visų metų mėnesių šiltėjimą.

REKLAMA
2

Klimatologas Donatas Valiukas teigė, kad pastaraisiais metais rugsėjai Lietuvoje gerokai šiltesni už daugiametę 12,8 °C normą, o pernai pasiekta net 16,8 °C, nors šiemet prognozuojamos artimesnės įprastoms sąlygoms temperatūros.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu žiūrėtume į daugiametę vidutinę temperatūrą, arba klimato normą, rugsėjo mėnesio vidurkis Lietuvoje yra 12,8 °C. Pajūryje būna šilčiau, Rytų Lietuvoje – vėsiau, bet bendrai galime sakyti 12,8 °C.

REKLAMA
REKLAMA

Pastaraisiais metais rugsėjai buvo šiltesni. Praėjusių metų rugsėjis buvo pats šilčiausias nuo praėjusio amžiaus vidurio, o 2023 m. rugsėjis – antras pagal šiltumą. Jeigu norma yra 12,8 °C, pernai buvo 16,8 °C. 4 laipsnių skirtumas – labai didelis.

REKLAMA

Iš esmės rugsėjis buvo vasariškas. Šiemet, pagal prognozes, temperatūra turėtų būti artima daugiametėms normoms, gal tik šiek tiek šiltesnė“, – paaiškino jis.

Klimatas išlieka nepastovus

Pasak eksperto, šią vasarą Lietuvoje temperatūros beveik atitiko 1991–2020 m. klimato normą, buvo kiek vėsiau nei pastaraisiais itin šiltais metais, tačiau klimatas išlieka nepastovus ir priklausomas nuo platesnių regioninių veiksnių.

REKLAMA
REKLAMA

„Daugiametės normos skaičiuojamos pagal 1991–2020 m. vidurkius. Taip apibūdinamos įprastos klimato sąlygos visame pasaulyje.

Dalis gyventojų šią vasarą tikėjosi šilto rugsėjo, bet, remiantis normomis, vasara nebuvo labai nutolusi nuo vidurkių. Birželis buvo pusę laipsnio vėsesnis, liepa – pusę laipsnio šiltesnė, rugpjūtis – vėsesnis.

Lyginant su pastarosiomis itin šiltomis vasaromis, šiemet buvo vėsiau, bet ne šalta. Vasaros tęsis ilgiau nei anksčiau, tačiau mūsų klimatas labai kintantis, veikiamas įvairių faktorių. Kai Europoje fiksuoti karščiai, Lietuvoje buvo vėsesni orai“, – komentavo klimatologas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Rugsėjai šiltėja

D. Valiuko nuomone, ilgalaikės tendencijos rodo, kad rugsėjai ir kiti metų mėnesiai Lietuvoje šiltėja, nors atskirais metais temperatūra gali skirtis.

„Ar rugsėjai darosi šiltesni? Taip. Iš esmės šiltesni tampa beveik visi metų mėnesiai. Žinoma, tai nereiškia, kad kiekvienais metais bus taip pat.

REKLAMA

Pavyzdžiui, anksčiau rugsėjo vidurkis buvo 11,9 °C, dabar – 12,8 °C. Rugpjūtis, kurio norma anksčiau buvo 16,2 °C, dabar siekia 17,6 °C. Tad jeigu šiemet sakome, kad rugpjūtis buvo pusę laipsnio vėsesnis nei norma, prieš kelis dešimtmečius toks rugpjūtis būtų laikytas netgi šiltu.

Apie pokyčius reikia kalbėti žiūrint į ilgesnį laikotarpį. Tai reiškia, kad ne kiekvienas rugsėjis bus šiltesnis, bet bendra ilgalaikė tendencija aiški – temperatūra kyla“, – sakė jis.

REKLAMA

Sinoptikės prognozės

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose skelbia, kad artimiausiomis dienomis dėl į Lietuvą atėjusio ciklono Roger bei atslenkančios ciklonų sistemos turėtume sulaukti lietingų ir vėsių orų. Vietomis gali iškristi kruša, pūs stiprūs vėjai, o vietomis oro temperatūra nukris ir iki vienaženklės. Nemaloni nusimato ir kitos savaitės pradžia.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Pasak sinoptikės, orai vasaros neprimins ir ketvirtadienį, kadangi Skandinavijos ir Rytų bei Pietryčių Europos regionus užklups drėgnesnė, nors kol kas rami, ciklonų sistema.

„Vėsesnis oras, besibraunantis iš šiaurės, vis toliau į pietus plėsis, tad bus vėsoka, ypač naktimis“, – rašo E. Latvėnaitė.

Artimiausių dienų orų prognozė

Sekmadienį, rugpjūčio 24 d. naktį palis tik pajūryje, dieną krituliai apims daugiau vietovių, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, pajūryje +13 – +15 °C, dieną +16 – +19 °C.

REKLAMA

Pirmadienį, rugpjūčio 25 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +15 – +18 °C.

Antradienį, rugpjūčio 26 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas vakarų 6–11 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +15 – +18 °C.

Trečiadienį, rugpjūčio 27 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +5 – +10 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +14 – +19 °C.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų