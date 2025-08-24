Gal dar yra vilties dėl šilto rudens? Klimatologas pastebi – rugsėjai vis tampa šiltesni

Klimatologas Donatas Valiukas teigė, kad pastaraisiais metais rugsėjai Lietuvoje gerokai šiltesni už daugiametę 12,8 °C normą, o pernai pasiekta net 16,8 °C, nors šiemet prognozuojamos artimesnės įprastoms sąlygoms temperatūros.
„Jeigu žiūrėtume į daugiametę vidutinę temperatūrą, arba klimato normą, rugsėjo mėnesio vidurkis Lietuvoje yra 12,8 °C. Pajūryje būna šilčiau, Rytų Lietuvoje – vėsiau, bet bendrai galime sakyti 12,8 °C.
Pastaraisiais metais rugsėjai buvo šiltesni. Praėjusių metų rugsėjis buvo pats šilčiausias nuo praėjusio amžiaus vidurio, o 2023 m. rugsėjis – antras pagal šiltumą. Jeigu norma yra 12,8 °C, pernai buvo 16,8 °C. 4 laipsnių skirtumas – labai didelis.
Iš esmės rugsėjis buvo vasariškas. Šiemet, pagal prognozes, temperatūra turėtų būti artima daugiametėms normoms, gal tik šiek tiek šiltesnė“, – paaiškino jis.
Klimatas išlieka nepastovus
Pasak eksperto, šią vasarą Lietuvoje temperatūros beveik atitiko 1991–2020 m. klimato normą, buvo kiek vėsiau nei pastaraisiais itin šiltais metais, tačiau klimatas išlieka nepastovus ir priklausomas nuo platesnių regioninių veiksnių.
„Daugiametės normos skaičiuojamos pagal 1991–2020 m. vidurkius. Taip apibūdinamos įprastos klimato sąlygos visame pasaulyje.
Dalis gyventojų šią vasarą tikėjosi šilto rugsėjo, bet, remiantis normomis, vasara nebuvo labai nutolusi nuo vidurkių. Birželis buvo pusę laipsnio vėsesnis, liepa – pusę laipsnio šiltesnė, rugpjūtis – vėsesnis.
Lyginant su pastarosiomis itin šiltomis vasaromis, šiemet buvo vėsiau, bet ne šalta. Vasaros tęsis ilgiau nei anksčiau, tačiau mūsų klimatas labai kintantis, veikiamas įvairių faktorių. Kai Europoje fiksuoti karščiai, Lietuvoje buvo vėsesni orai“, – komentavo klimatologas.
Rugsėjai šiltėja
D. Valiuko nuomone, ilgalaikės tendencijos rodo, kad rugsėjai ir kiti metų mėnesiai Lietuvoje šiltėja, nors atskirais metais temperatūra gali skirtis.
„Ar rugsėjai darosi šiltesni? Taip. Iš esmės šiltesni tampa beveik visi metų mėnesiai. Žinoma, tai nereiškia, kad kiekvienais metais bus taip pat.
Pavyzdžiui, anksčiau rugsėjo vidurkis buvo 11,9 °C, dabar – 12,8 °C. Rugpjūtis, kurio norma anksčiau buvo 16,2 °C, dabar siekia 17,6 °C. Tad jeigu šiemet sakome, kad rugpjūtis buvo pusę laipsnio vėsesnis nei norma, prieš kelis dešimtmečius toks rugpjūtis būtų laikytas netgi šiltu.
Apie pokyčius reikia kalbėti žiūrint į ilgesnį laikotarpį. Tai reiškia, kad ne kiekvienas rugsėjis bus šiltesnis, bet bendra ilgalaikė tendencija aiški – temperatūra kyla“, – sakė jis.
Sinoptikės prognozės
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniuose tinkluose skelbia, kad artimiausiomis dienomis dėl į Lietuvą atėjusio ciklono Roger bei atslenkančios ciklonų sistemos turėtume sulaukti lietingų ir vėsių orų. Vietomis gali iškristi kruša, pūs stiprūs vėjai, o vietomis oro temperatūra nukris ir iki vienaženklės. Nemaloni nusimato ir kitos savaitės pradžia.
Pasak sinoptikės, orai vasaros neprimins ir ketvirtadienį, kadangi Skandinavijos ir Rytų bei Pietryčių Europos regionus užklups drėgnesnė, nors kol kas rami, ciklonų sistema.
„Vėsesnis oras, besibraunantis iš šiaurės, vis toliau į pietus plėsis, tad bus vėsoka, ypač naktimis“, – rašo E. Latvėnaitė.
Artimiausių dienų orų prognozė
Sekmadienį, rugpjūčio 24 d. naktį palis tik pajūryje, dieną krituliai apims daugiau vietovių, vietomis su perkūnija. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, pajūryje +13 – +15 °C, dieną +16 – +19 °C.
Pirmadienį, rugpjūčio 25 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +15 – +18 °C.
Antradienį, rugpjūčio 26 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas vakarų 6–11 m/s. Temperatūra naktį +7 – +11 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +15 – +18 °C.
Trečiadienį, rugpjūčio 27 d. protarpiais palis, daugiausia dieną. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną šiaurės, šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +5 – +10 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +14 – +19 °C.
