„Vasariška šiluma grįžta“: Naglis Šulija turi gerų žinių – štai kada orai džiugins

Šiandien Lietuvoje buvo debesuoti su pragiedruliais orai, daug kur lijo, kai kur su perkūnija. Šį vakarą dar daug kur lis, bet vėliau naktį lis vis mažiau, vis rečiau, o dangus pamažu giedrysis. Dieną debesuotumas nepastovus, tačiau lietaus tikimybė bus menka.
Artimiausia naktis dar bus vėsi – paryčiais oras atvės iki 6–8 laipsnių, prie pat jūros bus 11–13, ir yra menka tikimybė, kad dirvos paviršiuje kur nors susidarys silpnutė šalna. Rytoj mūsų link pajudės šiltesnis oras ir įdienojus bus 17–19, kai kur iki 21 laipsnio šilumos.
„Kitaip tariant, šis tas gerės“, – sako sinoptikas.
Naktį dar vietomis palis, bet vis mažiau ir mažiau, kai kur rūkas; dieną lietaus tikimybė menka. Naktis vėsi – paryčiais vyraus 6–8 laipsniai, prie jūros 11–13 ir bus menka menkutės šalnos tikimybė, dieną šils iki 17–19, kai kur ištiso 21 laipsnio šilumos.
„Toliau – dar gražiau“, – tvirtina N. Šulija.
Ketvirtadienio naktį kai kur palis, greičiausiai taip bus šalies vakaruose. Diena šviesi, lietaus tikimybė menka. Oras naktį atvės jau iki 9–11, prie jūros bus 12–14, dieną šils iki 22–24, vietomis 26 laipsnių šilumos.
Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur vasariškas lietus, kai kur su perkūnija. Naktis labai šilta – atvės iki 16–18 laipsnių, dieną bus nuo 21–23 laipsnių prie jūros iki 26–28 laipsnių rytuose ir pietryčiuose.
Šeštadienį daug kur šils iki 28 laipsnių, sekmadienis bus ne toks šiltas.
„Ką gi, vasariška šiluma grįžta. Deja, dauguma mūsų ją sutiks darbe. Visgi šeštadienis bus puikus visiems“, – sako sinoptikas.
Orai Europoje
Rytoj tarp Baltijos, Kaspijos ir Adrijos jūrų orus lems aukšto slėgio sritis, šiaurėje bus dvi žemo slėgio sritys.
Didžiojoje žemyno dalyje orai bus debesuoti su pragiedruliais, kai kur debesys bus storoki; saulėta bus pietuose.
Karšta vis dar bus Balkanų šalyse ir kitur pietuose, Vakarų ir Vidurio Europoje dar šilta, apie Baltiją orai bus gaivūs.
Romoje rytoj saulėta ir 31 laipsnis karščio, Barselonoje skaisti saulė ir 29 šilumos, debesuotame Paryžiuje šils iki 27 laipsnių, debesuotam Londone oras sušils iki 23; Berlyne saulė pro debesis ir 27 laipsniai šilumos, Varšuvoje panašūs orai ir šils iki 23 laipsnių.
