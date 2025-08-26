Lietuvoje iškritusi kruša nustebino gyventojus – vaizdai primena žiemą

Vienoje „Facebook“ grupėje gyventoja Sandra pasidalino vaizdo iš Mažeikių rajono, kur vietinius kelius nuklojo po krušos iškritę ledukai, o eismas vyksta sunkiomis sąlygomis.
„Mažeikių rajonas. 13:45 2025-08-26 davė gana ilgai ledukais pasimėgauti“, – prie vaizdo įrašo, kuriame matyti iš lėto dėl krušos važiuojantys automobiliai, rašo gyventoja.
Kiti gyventojai taip pat dalinasi vaizdais iš savo gyvenviečių, kurie primena tikrą žiemą. Štai vienos gyventojos iš Mažeikių rajono kieme iškritę ledukai padengė visą kiemą.
„Orų entuziastų“ grupės narė Vaida pasidalino nuotraukomis iš Mažeikių rajono. Jos teigimu, intensyvi kruša užfiksuota apie 14 val. – ledukai siekė stambesnio žirnio dydį, o kiemai ir keliai trumpam pasidengė baltu sluoksniu“, – teigiama Meteo.lt socialinių tinklų įraše.
Kiti gyventojai dalinasi, kad stipri kruša iškrito ir Kupiškio rajone.
Intensyviai kruša, pasak gyventojų, krito ir Anykščių r.
„Anykščių r. nulijo gan stipriai“, – teigė vaizdais iš ten pasidalijęs gyventojas.
Stipri kruša iškrito ir Labanoro girioje.
Savaitės orų prognozė
Antradienį, rugpjūčio 26-osios naktį protarpiais palis vakariniame, šiaurės rytiniame ir rytiniame pakraštyje, gausiau – pajūryje, vietomis su perkūnija. Dieną kai kur nušniokš trumpi lietūs, vietomis smarkesni ir su perkūnija. Vėjas vakarų, pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s, dieną per perkūniją kai kur iki 17 m/s. Temperatūra naktį +5 – +9 °C, pajūryje +12 – +14 °C, dieną +14 – +17 °C.
Trečiadienį, rugpjūčio 27-osios naktį be lietaus, nusidrieks rūkai, dieną kai kur vakariniame ir šiauriniame pakraštyje gali šiek tiek palyti. Vėjas naktį nepastovus 4–8 m/s, dieną vakarinių krypčių 5–10 m/s. Temperatūra naktį +4 – +8 °C, dirvos paviršiuje kai kur +1 – +3 °C (tikslinsim), pajūryje +9 – +13 °C, dieną +17 – +19 °C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytinių krypčių 5–10 m/s. Temperatūra naktį +5 – +10 °C, Kuršių nerijoje +11 – +13 °C, dieną +21 – +26 °C.
Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį palis vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, vietomis gausiau, dieną protarpiais lis su perkūnija, pavakare kai kur gausiau. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Temperatūra naktį +14 – +18 °C, dieną +25 – +29 °C, vakaruose ir šiaurės vakaruose +21 – +24 °C.
Šeštadienį, rugpjūčio 30-osios naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Rytą ir dieną protarpiais palis, vietomis gausiau ir su trankia perkūnija. Vėjas nepastovus 5–10 m/s, dieną per perkūniją gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį +14 – +18 °C, dieną +25 – +28 °C, vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose +22 – +24 °C.
Sekmadienį, rugpjūčio 31 d. protarpiais lis su perkūnija, naktį gausiau pietinėje ir rytinėje šalies dalyje. Vėjas vakarų, pietvakarių 7–12 m/s, dieną gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +13 – +17 °C, dieną +20 – +25 °C.
Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį ir rytą be ženklesnio lietaus, vietomis nusidrieks rūkai. Įdienojus protarpiais palis, daugiausia vakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra naktį +12 – +15 °C, dieną +20 – +25 °C.
Antradienį, rugsėjo 2 d. protarpiais palis, naktį daugiausia rytiniuose rajonuose. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Temperatūra naktį +14 – +16 °C, dieną +19 – +24 °C.
