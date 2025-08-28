Naujausia sinoptikų žinia – Lietuvos link artėja neramus ciklonas Tomas

E. Latvėnaitė teigia, kad jau nuo šiandien sulauksime gana didelio oro temperatūros šuolio aukštyn, o tokie vasariški orai laikysis ne tik artėjantį savaitgalį, bet ir kitos savaitės pradžioje. Bus šilčiau net ir naktimis.
Tiesa, nuo penktadienio sulauksime ir kritulių.
„Po sausesnio trečiadienio ir ketvirtadienio, penktadienį iš vakarų Baltiją pasieks nedidelis ciklonas, vardu Tomas, jo atmosferos fronto debesys vėl lietaus atneš, gausesnio šeštadienį ir sekmadienio naktį“, – aiškino E. Latvėnaitė.
O štai rugsėjo 1-ąją turėtume pasitikti ne tik su šiltais, bet ir sausais orais, priduria E. Latvėnaitė, pridėdama, kad negausiai palyti turėtų nebent keliose vietose.
„Tik naktį ir rytą tvyrantis rūkas šiek tiek vėsa dvelks. Nuo antradienio vėl turėtume dažnai lietaus sulaukti, kartais smarkesnio ir su perkūnijom. Bet vėjai tikrai audrų nekels“, – teigė E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d. be ženklesnio lietaus, nebent dieną kai kur gali iškristi keliolika lašų. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytinių krypčių, pietryčių 6–11 m/s. Temperatūra naktį +8 – +12 °C, vėsiausia šiaurės rytuose ir rytuose +5 – +7 °C, dieną +22 – +27 °C, šilčiausia pietuose ir pietvakariuose, vėsiausia vakaruose bei šiaurės vakaruose.
Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį dar be lietaus, rytą ir dieną protarpiais, su perkūnija palis, vakare vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose gausiau. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Temperatūra naktį +13 – +18 °C, vėsiausia šiaurėje ir šiaurės rytuose, dieną +25 – +29 °C, vakaruose ir šiaurės vakaruose +21 – +24 °C.
Šeštadienį, rugpjūčio 30-osios naktį palis, daugiausia pirmoje nakties pusėje, vietomis nusidrieks rūkai. Rytą ir dieną protarpiais palis, vietomis gausiau ir su trankia perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietryčių 3–7 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +13 – +18 °C, dieną +23 – +28 °C, vėsiausia vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštyje.
Sekmadienį, rugpjūčio 31 d. palis: naktį gausiau, dieną protarpiais, vietomis su perkūnija. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra naktį +14 – +18 °C, dieną +21 – +25 °C.
Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį be lietaus, nusidrieks rūkai, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra naktį +11 – +14 °C, dieną +20 – +25 °C, pietiniuose rajonuose iki +26 °C.
Antradienį, rugsėjo 2-osios naktį be lietaus, dieną protarpiais su perkūnija palis. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Temperatūra naktį +14 – +17 °C, dieną +21 – +26 °C.
Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais, vietomis gausiau ir su perkūnija palis. Vėjas pietryčių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį +15 – +17 °C, dieną +22 – +27 °C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose.
Ketvirtadienį, rugsėjo 4 d. protarpiais palis, daugiausia naktį. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Temperatūra naktį +15 – +17 °C, dieną +19 – +23 °C.
