Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujausia sinoptikų žinia – Lietuvos link artėja neramus ciklonas Tomas

2025-08-28 10:23 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 10:23

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad šį savaitgalį sulauksime šiltų ir malonių orų. Tiesa, į šalį atslenkantis ciklonas Thomas su savimi atsineš ir kritulių, tad savaitgalį galime sulaukti ir gausesnio lietaus, o jau kitą savaitę krituliai iškris dažniau ir smarkiau. 

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė praneša, kad šį savaitgalį sulauksime šiltų ir malonių orų. Tiesa, į šalį atslenkantis ciklonas Thomas su savimi atsineš ir kritulių, tad savaitgalį galime sulaukti ir gausesnio lietaus, o jau kitą savaitę krituliai iškris dažniau ir smarkiau. 

REKLAMA
3

E. Latvėnaitė teigia, kad jau nuo šiandien sulauksime gana didelio oro temperatūros šuolio aukštyn, o tokie vasariški orai laikysis ne tik artėjantį savaitgalį, bet ir kitos savaitės pradžioje. Bus šilčiau net ir naktimis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tiesa, nuo penktadienio sulauksime ir kritulių. 

„Po sausesnio trečiadienio ir ketvirtadienio, penktadienį iš vakarų Baltiją pasieks nedidelis ciklonas, vardu Tomas, jo atmosferos fronto debesys vėl lietaus atneš, gausesnio šeštadienį ir sekmadienio naktį“, – aiškino E. Latvėnaitė

REKLAMA
REKLAMA

O štai rugsėjo 1-ąją turėtume pasitikti ne tik su šiltais, bet ir sausais orais, priduria E. Latvėnaitė, pridėdama, kad negausiai palyti turėtų nebent keliose vietose. 

REKLAMA

„Tik naktį ir rytą tvyrantis rūkas šiek tiek vėsa dvelks. Nuo antradienio vėl turėtume dažnai lietaus sulaukti, kartais smarkesnio ir su perkūnijom. Bet vėjai tikrai audrų nekels“, – teigė E. Latvėnaitė. 

Savaitės orų prognozė

Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d. be ženklesnio lietaus, nebent dieną kai kur gali iškristi keliolika lašų. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytinių krypčių, pietryčių 6–11 m/s. Temperatūra naktį +8 – +12 °C, vėsiausia šiaurės rytuose ir rytuose +5 – +7 °C, dieną +22 – +27 °C, šilčiausia pietuose ir pietvakariuose, vėsiausia vakaruose bei šiaurės vakaruose.

REKLAMA
REKLAMA

Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį dar be lietaus, rytą ir dieną protarpiais, su perkūnija palis, vakare vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose gausiau. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Temperatūra naktį +13 – +18 °C, vėsiausia šiaurėje ir šiaurės rytuose, dieną +25 – +29 °C, vakaruose ir šiaurės vakaruose +21 – +24 °C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Šeštadienį, rugpjūčio 30-osios naktį palis, daugiausia pirmoje nakties pusėje, vietomis nusidrieks rūkai. Rytą ir dieną protarpiais palis, vietomis gausiau ir su trankia perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietryčių 3–7 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +13 – +18 °C, dieną +23 – +28 °C, vėsiausia vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštyje.

REKLAMA

Sekmadienį, rugpjūčio 31 d. palis: naktį gausiau, dieną protarpiais, vietomis su perkūnija. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra naktį +14 – +18 °C, dieną +21 – +25 °C.

Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį be lietaus, nusidrieks rūkai, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra naktį +11 – +14 °C, dieną +20 – +25 °C, pietiniuose rajonuose iki +26 °C.

REKLAMA

Antradienį, rugsėjo 2-osios naktį be lietaus, dieną protarpiais su perkūnija palis. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Temperatūra naktį +14 – +17 °C, dieną +21 – +26 °C.

Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais, vietomis gausiau ir su perkūnija palis. Vėjas pietryčių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį +15 – +17 °C, dieną +22 – +27 °C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose.

Ketvirtadienį, rugsėjo 4 d. protarpiais palis, daugiausia naktį. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Temperatūra naktį +15 – +17 °C, dieną +19 – +23 °C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Orai (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Lietuvoje – net 6 kartus didesni skirtumai: sinoptikai skelbia, kur rugpjūtį pliaupė, o kur džiūvo žemė
Vasara. BNS Foto
Naglis Šulija vasaros pabaigai turi puikių žinių: „Permaina bus akivaizdi“
Vasara. BNS Foto
Vasariškas karštis maišysis su lietumi – štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis
Pamatę tokius vaizdus trečiadienio rytą, gyventojai liko apšalę: „Kokia bus žiema, kai tokia vasara?“ (nuotr. socialinių tinklų)
Pamatę tokius vaizdus trečiadienio rytą, gyventojai liko apšalę: „Kokia bus žiema, kai tokia vasara?“ (20)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų