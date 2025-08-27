Vasariškas karštis maišysis su lietumi – štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis

E. Latvėnaitė praneša, kad jau šiandien Lietuvą pasiekė ramaus ir sauso anticiklono Mareike šiaurinė dalis. Bus kiek šilčiau, dieną vyraus apie 17 – 19 laipsnių šilumos.
Dar šilčiau turėtų būti ketvirtadienį, plūstelėjus šiltesniam orui iš pietų, tai pat nenumatoma kritulių.
Tiesa, E. Latvėnaitė priduria, kad tarp Islandijos ir Didžiosios Britanijos esantis buvęs tropinis ciklonas savo pietine dalimi vis labiau brausis į Europą, todėl susidarys nauji ciklonai. O vienas jų jau penktadienį pasieks ir Baltijos regioną.
„Lėtai per Lietuvą [ciklonas] keliaus ir su savimi atmosferos frontų debesis tempsis. Tad vėl palis, gausiau penktadienį ir šeštadienį. Sausesni turėtų būti sekmadienis ir pirmadienis“, – rašo E. Latvėnaitė.
Ji prideda, kad šiomis dienomis taip pat bus ir gana šilta, o mokslo metų pradžią pasitiksime su malonia šiluma.
„Net ir Mokslo ir žinių diena turėtų būti dar maloniai šilta. Tik dėl lietaus teks vis dar tikslinti prognozes- pagal dabartinius duomenis lyti turėtų tik popietę, o gausiau jau vakare“, – teigia E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Trečiadienį, rugpjūčio 27-osios nakties pradžioje dar šiek tiek palis, vėliau daug kur nusidrieks rūkai, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–6 m/s, dieną pietvakarių, suks į pietus 4–8 m/s. Temperatūra naktį +4 – +7 °C, dirvos paviršiuje kai kur 0 – +3 °C, pajūryje +9 – +13 °C, dieną +17 – +19 °C.
Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytinių krypčių 5–10 m/s. Temperatūra naktį +6 – +11 °C, vėsiausia rytinėje Lietuvos pusėje, Kuršių nerijoje +12 – +14 °C, dieną +21 – +26 °C.
Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį dar be lietaus, rytą ir dieną protarpiais, su perkūnija palis. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Temperatūra naktį +12 – +17 °C, vėsiausia šiaurėje ir šiaurės rytuose, dieną +25 – +29 °C, vakaruose ir šiaurės vakaruose +21 – +24 °C.
Šeštadienį, rugpjūčio 30-osios naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Rytą ir dieną protarpiais palis, vietomis gausiau ir su trankia perkūnija. Vėjas pietų, pietryčių: naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s, per perkūniją gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį +13 – +18 °C, dieną +25 – +29 °C, vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose +22 – +24 °C.
Sekmadienį, rugpjūčio 31-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais, vietomis su perkūnija gali palyti. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Temperatūra naktį +14 – +18 °C, dieną +22 – +26 °C.
Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį ir rytą be ženklesnio lietaus, vietomis nusidrieks rūkai, įdienojus protarpiais palis, vakare kai kur galimas gausesnis lietus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra naktį +13 – +16 °C, dieną +20 – +25 °C, pietiniuose rajonuose iki +26 °C.
Antradienį, rugsėjo 2-osios naktį lis gausiau, dieną protarpiais ir su perkūnija. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Temperatūra naktį +14 – +17 °C, dieną +19 – +23 °C.
Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais palis, daugiausia naktį ir šiaurinėje šalies dalyje. Vėjas pietvakarių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį +12 – +14 °C, dieną +19 – +23 °C.
