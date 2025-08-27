Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Vasariškas karštis maišysis su lietumi – štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis

2025-08-27 10:16 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 10:16

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniame tinkle „Facebook“ dalinasi, kad artimiausiomis dienomis sulauksime malonių ir sausų orų. Visgi artėjant savaitgaliui, per Lietuvą su atmosferos frontų debesimis keliaus ciklonas, tad vietomis turėtų palyti. Visgi orai išliks šilti ir malonūs, o kai kur turėtų šilti ir iki 29 laipsnių šilumos. 

Žinoma Lietuvos sinoptikė Elvyra Latvėnaitė socialiniame tinkle „Facebook“ dalinasi, kad artimiausiomis dienomis sulauksime malonių ir sausų orų. Visgi artėjant savaitgaliui, per Lietuvą su atmosferos frontų debesimis keliaus ciklonas, tad vietomis turėtų palyti. Visgi orai išliks šilti ir malonūs, o kai kur turėtų šilti ir iki 29 laipsnių šilumos. 

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

E. Latvėnaitė praneša, kad jau šiandien Lietuvą pasiekė ramaus ir sauso anticiklono Mareike šiaurinė dalis. Bus kiek šilčiau, dieną vyraus apie 17 – 19 laipsnių šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Dar šilčiau turėtų būti ketvirtadienį, plūstelėjus šiltesniam orui iš pietų, tai pat nenumatoma kritulių. 

REKLAMA

Tiesa, E. Latvėnaitė priduria, kad tarp Islandijos ir Didžiosios Britanijos esantis buvęs tropinis ciklonas savo pietine dalimi vis labiau brausis į Europą, todėl susidarys nauji ciklonai. O vienas jų jau penktadienį pasieks ir Baltijos regioną. 

„Lėtai per Lietuvą [ciklonas] keliaus ir su savimi atmosferos frontų debesis tempsis. Tad vėl palis, gausiau penktadienį ir šeštadienį. Sausesni turėtų būti sekmadienis ir pirmadienis“, – rašo E. Latvėnaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Ji prideda, kad šiomis dienomis taip pat bus ir gana šilta, o mokslo metų pradžią pasitiksime su malonia šiluma.

„Net ir Mokslo ir žinių diena turėtų būti dar maloniai šilta. Tik dėl lietaus teks vis dar tikslinti prognozes- pagal dabartinius duomenis lyti turėtų tik popietę, o gausiau jau vakare“, – teigia E. Latvėnaitė. 

Savaitės orų prognozė 

Trečiadienį, rugpjūčio 27-osios nakties pradžioje dar šiek tiek palis, vėliau daug kur nusidrieks rūkai, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–6 m/s, dieną pietvakarių, suks į pietus 4–8 m/s. Temperatūra naktį +4 – +7 °C, dirvos paviršiuje kai kur 0 – +3 °C, pajūryje +9 – +13 °C, dieną +17 – +19 °C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytinių krypčių 5–10 m/s. Temperatūra naktį +6 – +11 °C, vėsiausia rytinėje Lietuvos pusėje, Kuršių nerijoje +12 – +14 °C, dieną +21 – +26 °C.

Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį dar be lietaus, rytą ir dieną protarpiais, su perkūnija palis. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Temperatūra naktį +12 – +17 °C, vėsiausia šiaurėje ir šiaurės rytuose, dieną +25 – +29 °C, vakaruose ir šiaurės vakaruose +21 – +24 °C.

REKLAMA

Šeštadienį, rugpjūčio 30-osios naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Rytą ir dieną protarpiais palis, vietomis gausiau ir su trankia perkūnija. Vėjas pietų, pietryčių: naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s, per perkūniją gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį +13 – +18 °C, dieną +25 – +29 °C, vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose +22 – +24 °C.

REKLAMA

Sekmadienį, rugpjūčio 31-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais, vietomis su perkūnija gali palyti. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Temperatūra naktį +14 – +18 °C, dieną +22 – +26 °C.

Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį ir rytą be ženklesnio lietaus, vietomis nusidrieks rūkai, įdienojus protarpiais palis, vakare kai kur galimas gausesnis lietus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra naktį +13 – +16 °C, dieną +20 – +25 °C, pietiniuose rajonuose iki +26 °C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antradienį, rugsėjo 2-osios naktį lis gausiau, dieną protarpiais ir su perkūnija. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Temperatūra naktį +14 – +17 °C, dieną +19 – +23 °C.

Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais palis, daugiausia naktį ir šiaurinėje šalies dalyje. Vėjas pietvakarių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį +12 – +14 °C, dieną +19 – +23 °C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Pamatę tokius vaizdus trečiadienio rytą, gyventojai liko apšalę: „Kokia bus žiema, kai tokia vasara?“ (nuotr. socialinių tinklų)
Pamatę tokius vaizdus trečiadienio rytą, gyventojai liko apšalę: „Kokia bus žiema, kai tokia vasara?“ (4)
Karštis smogs staiga: sinoptikai praneša – orų pokyčiai Lietuvą užklups jau netrukus (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Karštis smogs staiga: sinoptikai praneša – orų pokyčiai Lietuvą užklups jau netrukus (15)
Vasara (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
„Vasariška šiluma grįžta“: Naglis Šulija turi gerų žinių – štai kada orai džiugins
Pasitikdami rudenį dar pasidžiaugsime vasariškais orais – vietomis šils ir iki 29 laipsnių šilumos (tv3.lt koliažas)
Pasitikdami rudenį dar pasidžiaugsime vasariškais orais – vietomis šils iki 29 laipsnių

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų