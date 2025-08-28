Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Pasiruoškite – karštis ir stichija pasieks Lietuvą: sinoptikai pasakė, ar užsiliks ir savaitgalį

2025-08-28 06:01 / šaltinis: Meteo.lt
2025-08-28 06:01

Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra 20–25, pietuose kai kur iki 27 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

Ketvirtadienio dieną lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra 20–25, pietuose kai kur iki 27 laipsnių šilumos, praneša sinoptikai.

REKLAMA
2

Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, dieną pereinantis į pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 24–29, pajūryje 21–23 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 23–28, pajūryje 20–22 laipsniai šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

2025 vasara Lietuvoje
(28 nuotr.)
(28 nuotr.)
FOTOGALERIJA. 2025 vasara Lietuvoje

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 27 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas. Vakarinėje dalyje, kai kur, kilimas iki 36 cm per parą.

REKLAMA

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 10–22, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 15–16, Baltijos jūroje – 16 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.

Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.

Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Karštis smogs staiga: sinoptikai praneša – orų pokyčiai Lietuvą užklups jau netrukus (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Karštis smogs staiga: sinoptikai praneša – orų pokyčiai Lietuvą užklups jau netrukus (34)
Liūtis skandino Lietuvą (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Paskutinis vasaros pasispardymas: orai staigiai pasikeis, temperatūra kris žemiau 20 laipsnių (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų