Pasiruoškite – karštis ir stichija pasieks Lietuvą: sinoptikai pasakė, ar užsiliks ir savaitgalį

Penktadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpi lietūs, kai kur su perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų, dieną pereinantis į pietvakarių, 6–11 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 24–29, pajūryje 21–23 laipsniai šilumos.
Šeštadienį daug kur palis, vyraus trumpas lietus. Kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 13–18, dieną 23–28, pajūryje 20–22 laipsniai šilumos.
Vasara Lietuvoje (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 27 d. didžiojoje šalies dalyje stebimas nedidelis vandens lygio svyravimas. Vakarinėje dalyje, kai kur, kilimas iki 36 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–22, ežeruose – 15–18, Kuršių mariose – 15–16, Baltijos jūroje – 16 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18oC.
Aktualią informacija apie hidrologinę sausrą rasite čia.
Saugaus buvimo vandenyje patarimus rasite čia.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
