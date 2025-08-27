Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Pamatę tokius vaizdus trečiadienio rytą, gyventojai liko apšalę: „Kokia bus žiema, kai tokia vasara?“

2025-08-27 10:04 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-27 10:04

Vis labiau vasaros pabaiga gyventojams pradeda priminti žiemą. Štai praėjusią naktį, atšalus orams, dalyje Lietuvos vietovių temperatūra nukrito tiek, kad ryte gyventojai savo kiemuose rado susidariusias šalnas ir užšalusį vandenį. 

Naktis iš antradienio į trečiadienį daliai Lietuvos gyventojų priminė tikrą žiemą. 

Štai „Facebook" grupėje „Orų entuziastai" nariai dalinasi vaizdais iš įvairių Lietuvos vietų, kurias užklupo šalnos. 

Naktis iš antradienio į trečiadienį daliai Lietuvos gyventojų priminė tikrą žiemą. 

Štai „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“ nariai dalinasi vaizdais iš įvairių Lietuvos vietų, kurias užklupo šalnos.

Viena iš tokių vietų, Mažeikių r., kur gyventoja dalinasi savo užfiksuotais kadrais.

„Mažeikių raj.2025.08.27. 7 val.“, – rašo ji.

Tuo metu kitas gyventojas iš Šilutės r., pasidalino ir vaizdo įrašu, kuriame matyti, kaip nuo didelio šalčio netgi užšalo vanduo.

Šiandien ryte Šilutes rajonas 7 val. 10min.“, – teigė jis. 

„Kažkokia anomalija. Vasaros nebuvo....tai kokia žiema bus kai tokia vasara“, – po vaizdo įrašu rašė kitas gyventojas. 

Šiuo vaizdo įrašu savo paskyroje pasidalino ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Meteo.lt), kurie pasidalino ir šiandienos prognozėmis.

„Antradienio dieną daug kur trumpai palijo, griaudėjo perkūnija. Vietomis iškrito nedidelė kruša, tačiau buvo vietovių kur ji žemės paviršių nuklojo itin gausiai. Aukščiausia oro temperatūra siekė tik 14–18 laipsnių šilumos. Naktį palijo tik vietomis. Žemiausia oro temperatūra siekė 3–8, aplink Kuršių marias – apie 10 laipsnių šilumos. Vietomis dirvos paviršiuje buvo susiformavę šalnos.

Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietvakarių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra 16–21 laipsnis šilumos“, – nurodė Meteo.lt

Savaitės orų prognozė 

Trečiadienį, rugpjūčio 27-osios nakties pradžioje dar šiek tiek palis, vėliau daug kur nusidrieks rūkai, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–6 m/s, dieną pietvakarių, suks į pietus 4–8 m/s. Temperatūra naktį +4 – +7 °C, dirvos paviršiuje kai kur 0 – +3 °C, pajūryje +9 – +13 °C, dieną +17 – +19 °C.

Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d. be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytinių krypčių 5–10 m/s. Temperatūra naktį +6 – +11 °C, vėsiausia rytinėje Lietuvos pusėje, Kuršių nerijoje +12 – +14 °C, dieną +21 – +26 °C.

Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį dar be lietaus, rytą ir dieną protarpiais, su perkūnija palis. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Temperatūra naktį +12 – +17 °C, vėsiausia šiaurėje ir šiaurės rytuose, dieną +25 – +29 °C, vakaruose ir šiaurės vakaruose +21 – +24 °C.

Šeštadienį, rugpjūčio 30-osios naktį be ženklesnio lietaus, nusidrieks rūkai. Rytą ir dieną protarpiais palis, vietomis gausiau ir su trankia perkūnija. Vėjas pietų, pietryčių: naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s, per perkūniją gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį +13 – +18 °C, dieną +25 – +29 °C, vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose +22 – +24 °C.

Sekmadienį, rugpjūčio 31-osios naktį be ženklesnio lietaus, dieną protarpiais, vietomis su perkūnija gali palyti. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Temperatūra naktį +14 – +18 °C, dieną +22 – +26 °C.

Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį ir rytą be ženklesnio lietaus, vietomis nusidrieks rūkai, įdienojus protarpiais palis, vakare kai kur galimas gausesnis lietus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra naktį +13 – +16 °C, dieną +20 – +25 °C, pietiniuose rajonuose iki +26 °C.

Antradienį, rugsėjo 2-osios naktį lis gausiau, dieną protarpiais ir su perkūnija. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Temperatūra naktį +14 – +17 °C, dieną +19 – +23 °C.

Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais palis, daugiausia naktį ir šiaurinėje šalies dalyje. Vėjas pietvakarių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį +12 – +14 °C, dieną +19 – +23 °C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vasara. BNS Foto
Vasariškas karštis maišysis su lietumi – štai kokie orai laukia artimiausiomis dienomis
Karštis smogs staiga: sinoptikai praneša – orų pokyčiai Lietuvą užklups jau netrukus (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Karštis smogs staiga: sinoptikai praneša – orų pokyčiai Lietuvą užklups jau netrukus (15)
Vasara (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)
„Vasariška šiluma grįžta“: Naglis Šulija turi gerų žinių – štai kada orai džiugins
Lietuvoje iškrito stipri kruša – vaizdai primena žiemą (nuotr. socialinių tinklų)
Lietuvoje iškritusi kruša nustebino gyventojus – vaizdai primena žiemą (5)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

