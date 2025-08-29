Vasarą užbaigsime su trenksmu – štai kada smogs karščio banga

Penktadienio dieną kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 26–31, kai kuruose pietiniuose rajonuose iki 33, o vakariniuose – vietomis 22–25 laipsniai.
Šeštadienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 13–18 laipsnių šilumos, dieną 20–25, Rytų Lietuvoje vietomis 26–29 laipsniai.
Sekmadienį daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarų, šiaurės vakarų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 13–18 laipsnių šilumos, dieną 20–25 laipsniai.
Hidrologinė situacija
Rugpjūčio 28 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 24 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 10–22, ežeruose – 16–18, Kuršių mariose – 17, Baltijos jūroje – 16–17 laipsnių šilumos.
Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių šilumos.
