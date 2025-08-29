Kalendorius
Rugpjūčio 29 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Vasarą užbaigsime su trenksmu – štai kada smogs karščio banga

2025-08-29 06:08 / šaltinis: Meteo.lt
2025-08-29 06:08

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad šį savaitgalį orai primins tikrą vasarą – bus itin šilta, sulauksime ir trumpo lietaus su perkūnija, o vietomis šiandien kils net iki 33 laipsnių šilumos. 

Ksrščiai. BNS Foto

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba praneša, kad šį savaitgalį orai primins tikrą vasarą – bus itin šilta, sulauksime ir trumpo lietaus su perkūnija, o vietomis šiandien kils net iki 33 laipsnių šilumos. 

REKLAMA
1

Penktadienio dieną kai kur, daugiausia vakariniuose rajonuose, trumpai palis, galima perkūnija. Vėjas pietų, pereinantis į pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 26–31, kai kuruose pietiniuose rajonuose iki 33, o vakariniuose – vietomis 22–25 laipsniai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienį vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 13–18 laipsnių šilumos, dieną 20–25, Rytų Lietuvoje vietomis 26–29 laipsniai.

REKLAMA
REKLAMA

Sekmadienį daug kur trumpai palis, vietomis galima perkūnija. Naktį kai kur rūkas. Vėjas naktį silpnas, dieną vakarų, šiaurės vakarų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 13–18 laipsnių šilumos, dieną 20–25 laipsniai.

REKLAMA

Hidrologinė situacija

Rugpjūčio 28 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 24 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 10–22, ežeruose – 16–18, Kuršių mariose – 17, Baltijos jūroje – 16–17 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių šilumos. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Šeima. BNS Foto
Naglis Šulija dalijasi geromis žiniomis: „Orai bus puikūs“ (1)
Mistiškai švytėjęs dangus šokiravo gyventojus – paaiškino, kas tai: „Vaizdas, kurį pamatai kartą gyvenime“
Mistiškai švytėjęs dangus šokiravo gyventojus – paaiškino, kas tai: „Vaizdas, kurį pamatai kartą gyvenime“ (2)
Vasara (tv3.lt koliažas)
Ši vasara nustebino ir sinoptikus – tokios nematė net 8 metus (3)
Orai (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)
Lietuvoje – net 6 kartus didesni skirtumai: sinoptikai skelbia, kur rugpjūtį pliaupė, o kur džiūvo žemė

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų