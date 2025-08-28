Mistiškai švytėjęs dangus šokiravo gyventojus – paaiškino, kas tai: „Vaizdas, kurį pamatai kartą gyvenime“

Antradienio vakarą dalį Lietuvos gyventojų nustebino danguje pastebėtas šviesus, debesį primenantis dangaus ruožas.
Negalėdami suprasti, kas tai yra, šiuo vaizdu dalis jų pasidalino ir „Facebook“ grupėje „Orų entuziastai“.
Štai gyventoja Neringa pasakoja, kad šį reiškinį išvydo dar prieš pat vidurnaktį Mažeikių r. Viekšniuose.
„Išeinu į naktį… Susižavėjusi tamsiu dangumi, rankose telefonas. Pakeliu akis – ir staiga! Baltas ruožas švyti danguje… Spėkit, ką padariau – fotografuoju! Kamera užfiksuoja stulbinantį vaizdą: toks, kurį pamatai gal tik kartą gyvenime.
Grįžtu namo, širdis daužosi – reikia išsiaiškinti čia ir dabar. Įdomu kas tai ? 23.14 Mažeikių rajonas Viekšniai 2025.08.26“, – dalinosi gyventoja.
Kiti gyventojai dalinosi taip pat pastebėję šį reiškinį ir negalėję suprasti, kas tai yra.
„Kretingos r. Pesčiai. 23:15. Viskas fotografuota telefonu“, – dalinosi kita gyventoja, kuri taip pat užfiksavo švytintį dangų.
„Alytuje irgi tą patį matėm skriejantis greitai švytintis debesėlis“, – komentavo dar kita gyventoja.
„Nu čia tai super vaizdelis“, – teigė kitas.
Paaiškino, kas tai buvo
Neringos užfiksuotais kadrais pasidalino ir puslapis „Orai ir klimatas Lietuvoje“ bei paaiškino, ką iš tiesų tą naktį išvydo gyventojai.
Pasirodo, kad tai buvo nuo „SpaceX“ paleistos raketos degusio kuro susidaręs „debesis“.
„Antradienį vakare iš Kanaveralio kyšulio (JAV, Florida) „SpaceX“ vėl paleido Falcon 9 raketą, kuri į kosminę erdvę iškėlė nemažai naujų palydovų. Falcon raketos pakilimas pasižymi gražiu švytėjimu (jeigu vakare jau būna sutemę).
Vieni pagalvoja, kad mato NSO, kiti – įžvelgia gličus matricoje, dar kiti – jau žino, kad tai yra raketos kuro degimo metu susidaręs „debesis“ nuo kurio atsispindi ten aukštai tebešviečiančios Saulės spinduliai. Jeigu buvote lauke apie 23:15 val., turėjote pastebėti“, – paaiškino „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, rugpjūčio 28 d. be ženklesnio lietaus, nebent dieną kai kur gali iškristi keliolika lašų. Vėjas naktį nepastovus 3–7 m/s, dieną rytinių krypčių, pietryčių 6–11 m/s. Temperatūra naktį +8 – +12 °C, vėsiausia šiaurės rytuose ir rytuose +5 – +7 °C, dieną +22 – +27 °C, šilčiausia pietuose ir pietvakariuose, vėsiausia vakaruose bei šiaurės vakaruose.
Penktadienį, rugpjūčio 29-osios naktį dar be lietaus, rytą ir dieną protarpiais, su perkūnija palis, vakare vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose gausiau. Vėjas naktį pietryčių, dieną pietų, pietvakarių 7–12 m/s. Temperatūra naktį +13 – +18 °C, vėsiausia šiaurėje ir šiaurės rytuose, dieną +25 – +29 °C, vakaruose ir šiaurės vakaruose +21 – +24 °C.
Šeštadienį, rugpjūčio 30-osios naktį palis, daugiausia pirmoje nakties pusėje, vietomis nusidrieks rūkai. Rytą ir dieną protarpiais palis, vietomis gausiau ir su trankia perkūnija. Vėjas naktį pietų, pietryčių 3–7 m/s, dieną pietų, pietvakarių 6–11 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s. Temperatūra naktį +13 – +18 °C, dieną +23 – +28 °C, vėsiausia vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštyje.
Sekmadienį, rugpjūčio 31 d. palis: naktį gausiau, dieną protarpiais, vietomis su perkūnija. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Temperatūra naktį +14 – +18 °C, dieną +21 – +25 °C.
Pirmadienį, rugsėjo 1-osios naktį be lietaus, nusidrieks rūkai, dieną be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 3–8 m/s. Temperatūra naktį +11 – +14 °C, dieną +20 – +25 °C, pietiniuose rajonuose iki +26 °C.
Antradienį, rugsėjo 2-osios naktį be lietaus, dieną protarpiais su perkūnija palis. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Temperatūra naktį +14 – +17 °C, dieną +21 – +26 °C.
Trečiadienį, rugsėjo 3 d. protarpiais, vietomis gausiau ir su perkūnija palis. Vėjas pietryčių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį +15 – +17 °C, dieną +22 – +27 °C, vėsiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose.
Ketvirtadienį, rugsėjo 4 d. protarpiais palis, daugiausia naktį. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Temperatūra naktį +15 – +17 °C, dieną +19 – +23 °C.
