TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys sureagavo į Benkunsko prašymą: savo darbą padarysiu

2025-10-24 15:50 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-24 15:50

Vilniaus merui Valdui Benkunskui prašant apsvarstyti galimybę nepageidaujamų atlikėjų sąrašan įtraukti į sostinę atvyksiantį rusų atlikėją Morgenshtern, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina padarysiantis savo darbą šiuo klausimu.

Vyriausybės programos tvirtinimas (nuotr. BNS)

Vilniaus merui Valdui Benkunskui prašant apsvarstyti galimybę nepageidaujamų atlikėjų sąrašan įtraukti į sostinę atvyksiantį rusų atlikėją Morgenshtern, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys tikina padarysiantis savo darbą šiuo klausimu.

1

Tačiau šalies diplomatijos vadovas akcentuoja, kad Rusijos karą Ukrainoje bei Kremliaus režimą remiančių atlikėjų koncertų klausimas nėra vienos institucijos atsakomybė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Užsienio reikalų ministerija savo darbą padarys. Ir aš savo darbą padarysiu. Man kyla klausimas – o visi kiti savo darbą gali padaryti? Savo pareigą gali irgi atlikti? Jie (atvykstantys atlikėjai – ELTA) kur koncertuoja – gatvėje, iškart išėję iš oro uosto? Yra įmonės, kurios organizuoja tą veiklą, yra salės, kuriose jie koncertuoja, kažkas nuomoja tas sales ir žino, kam nuomoja. Galų gale, yra Lietuvos piliečiai ir kiti asmenys, kurie perka bilietus į tokius koncertus“, – penktadienį Užsienio reikalų ministerijoje (URM) vykusioje spaudos konferencijoje žurnalistams sakė K. Budrys.

„Čia yra mūsų visų bendras reikalas, ar tik vienos ministerijos, kad tokie žmonės nebūtų pageidaujami Lietuvoje?“ – kėlė klausimą jis.

K. Budrys: ne vienos Užsienio reikalų ministerijos klausimas

Pasak K. Budrio, klausimai dėl Rusiją remiančių atlikėjų koncertų Lietuvoje turėtų būti ne vienos Užsienio reikalų ministerijos (URM) klausimas – jo teigimu, tam reikia nacionalinio požiūrio bei visuomenės solidarumo.

„Aš savo darbą padarysiu, bet aš labai norėčiau, kad tai būtų vieningas nacionalinis priėjimas prie tokio pobūdžio atlikėjų, kurie šlovina agresorių, kurie vykdo savo koncertinę veiklą okupuotose teritorijose, tokiu būdu prisideda prie tarptautinių nusikaltimų, prie karo nusikaltimų legitimizavimo. Tai yra už ribos bet kokiu atveju“, – kalbėjo politikas.

„Bet mums nereikia ieškoti kažkurios institucijos išvados tam, kad mes suprastume viduje, kas yra teisinga ir kas yra neteisinga. Tai yra neteisinga ir negerai, kad tai vyksta Lietuvoje. Tai aš to solidarumo norėčiau daugiau“, – neslėpė jis.

„Visą darbą padarysime, kas nuo mūsų priklauso. Bet yra ir kitų atsakomybių“, – pridūrė K. Budrys.

Kaip skelbta, penktadienį sostinės meras V. Benkunskas kreipėsi į URM, prašydamas apsvarstyti galimybę į nepageidaujamų atlikėjų sąrašą įtraukti rusų atlikėją Morgenshtern – lapkritį Vilniuje numatomas jo koncertas. Taip pat URm paprašyta įvertinti, ar šį renginį organizuojanti Latvijoje registruota įmonė „READY EVENTS, SIA“ neprieštarauja Lietuvos informaciniam saugumui.

„Vilnius pats negali uždrausti asmenims atvykti į miestą. Todėl kreipiausi Užsienio reikalų ministeriją, prašydamas įvertinti ir svarstyti galimybę įtraukti šį atlikėją Morgenshtern į nepageidaujamų asmenų sąrašą“, – akcentavo jis.

ELTA primena, kad atlikėjas Morgenshtern paskutinį kartą Vilniuje koncertavo 2023 m. kovą. Rusų atlikėjo pasirodymas sulaukė nevienareikšmiškų vertinimų – po „Pramogų arenoje“ vykusio renginio socialiniuose tinkluose ėmė plisti nuotraukos ir vaizdo įrašai, kuriuose matyti, kad į renginį atėję žmonės rodė nešvankius gestus, dėvėjo rūbus, ant kurių buvo galima pamatyti „Z“ raidę, kuri yra tapusi Rusijos karinės invazijos į Ukrainą simboliu.

Pasirodžius šiai informacijai Vilniaus policija pradėjo tyrimą dėl draudžiamos simbolikos demonstravimo, tačiau, išnagrinėjus visas aplinkybes ir nenustačius galimos draudžiamos simbolikos naudojimo fakto, teisena buvo nutraukta.

