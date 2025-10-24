Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys ragina Cichanouskajos biurą kalbėtis

2025-10-24 14:56 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-10-24 14:56

Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys ragina Baltarusijos opozicijos lyderės Sviatlanos Cichanouskajos biurą kalbėtis su atsakingomis institucijomis, jei apsaugos formos pakeitimas trukdo vykdyti jų veiklą.

Sviatlana Cichanouskaja BNS Foto

Taip ministras reagavo į žinią, kad, nesuteikus apsaugos, S. Cichanouskaja atšaukė vizitą Armėnijoje.

„Nesiimsiu vertinti, kas jų veikloje yra svarbu, kas yra svarbiau ir kur reikia vykti. Tai yra jų savarankiška veikla (...) Pats apsaugos peržiūrėjimas nebuvo politinis sprendimas žeminti lygį, tai yra formos pakeitimas. Jeigu tas formos pakeitimas trukdo veiklai – reikia apie tai kalbėtis“, – žurnalistams Užsienio reikalų ministerijoje (URM) teigė K. Budrys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tačiau šis klausimas nėra susietas su Lietuvos užsienio politika“, – akcentavo jis. 

Svarstymai veiklą tęsti ne Lietuvoje

Ministras sako girdėjęs įvairių S. Cichanouskajos biuro svarstymų veiklą tęsti ne Lietuvoje. Pasak jo, šalis bet kurio atveju tęstų bendradarbiavimą su Baltarusijos opozicija.

„Taip, aš girdėjau įvairių pasvarstymų ir galiu tik dar kartą pakartoti, kad biuras Lietuvoje yra akredituotas, ji turi oficialų statusą. Mes turime planų veikti tiek toliau remiant Baltarusijos opoziciją, tiek darant tolimesnį spaudimą režimui“, – paklaustas, ar girdėjo S. Cichanouskajos svarstymus persikelti į Lenkiją, atsakė jis.

„Kur biuras nori vykdyti veiklą – jie patys yra laisvi apsispręsti. Tačiau kur jis bebūtų, mes tikrai bendradarbiausime, nes turime labai daug bendrų temų“, – pabrėžė K. Budrys. 

Portalas „15min“ penktadienį pranešė, kad Lietuvai atmetus prašymą skirti pareigūną, kuris lydėtų Baltarusijos opozicijos lyderę S. Cichanouskają vizito į Armėniją metu, politikės kelionė buvo atšaukta.

Tuo metu Užsienio reikalų ministerija (URM) tikino, kad Lietuvos diplomatinė atstovybė Armėnijoje yra pasirengusi suteikti visą reikiamą paramą vizito metu. 

S. Cichanouskaja Armėnijoje turėjo dalyvauti „Euronest“ renginyje. Tai viena pagrindinių bendradarbiavimo platformų tarp Europos Parlamento (EP) narių ir parlamentarų iš Rytų partnerystės šalių: Ukrainos, Moldovos, Sakartvelo, Armėnijos, Azerbaidžano.

ELTA primena, kad Lietuva nusprendė mažinti Baltarusijos opozicijos lyderės fizinę apsaugą. Jos apsauga iš Vadovybės apsaugos tarnybos (VAT) perduodama Kriminalinės policijos biurui. Šis sprendimas pradėtas įgyvendinti nuo spalio 1-osios.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigė, kad viešojoje erdvėje pasirodžiusios interpretacijos, esą sprendimas sumažinti Vilniuje įsikūrusios Baltarusijos opozicijos lyderės fizinės apsaugos lygį reiškia ir šalies užsienio politikos pokytį, daro žalą Lietuvai.

Tiesa, vėliau pranešta, kad Baltarusijos opozicijos lyderei Lietuvoje buvo laikinai grąžinta Vadovybės apsaugos tarnybos saugumo parama, kol bus sukurta nauja saugumo sistema.

S. Cichanouskaja į Lietuvą pasitraukė 2020 metais, Aliaksandrui Lukašenkai laimėjus, Vakarų neteisėtais laikomus, Baltarusijos prezidento rinkimus.

