TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys susitiko su Japonijos diplomatijos vadovu: pasiųsta svarbi žinutė

2025-10-23 16:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-23 16:12

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Tokijuje su Japonijos diplomatijos vadovu Toshimitsu Motegi aptarė strateginės partnerystės svarbą, siekiant užkirsti kelią autoritariniams režimams, paramą Ukrainai.

Kęstutis Budrys ELTA / Dainius Labutis

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Tokijuje su Japonijos diplomatijos vadovu Toshimitsu Motegi aptarė strateginės partnerystės svarbą, siekiant užkirsti kelią autoritariniams režimams, paramą Ukrainai.

1

„Mūsų strateginę partnerystę reikia kuo skubiau užpildyti konkrečiais bendradarbiavimo projektais – pirmiausia saugumo, visuomenių atsparumo srityse. Patiriame tas plačias grėsmes, kylančias iš Rusijos, Kinijos, kitų autoritarinių režimų, ir turime ką vienas kitam duoti“, – ketvirtadienį išplatintame pranešime cituojamas K. Budrys.

„Mūsų bendradarbiavimas yra itin svarbus, siekiant užkirsti kelią autoritariniams režimams, bandantiems peržiūrėti pasaulio tvarką. Demokratijos privalo veikti išvien“, – pridūrė ministras.

Pasidžiaugė augančiu Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimu

K. Budrys pabrėžė, kad Europos bei Indijos ir Ramiojo vandenynų regiono saugumas yra glaudžiai susijęs. Jis taip pat pasidžiaugė augančiu Lietuvos ir Japonijos bendradarbiavimu saugumo, gynybos bei kibernetinio saugumo srityse ir išreiškė lūkestį, kad NATO ir Japonijos bendradarbiavimas plėsis ir intensyvės.

Ministras dėkojo Japonijos diplomatijos vadovui už paramą Ukrainai ir tvirtą laikyseną dėl jos G7 formate.

„Prašome (Japonijos – BNS) toliau aktyviai plėsti sankcijas, sudaryti sąlygas perduoti Ukrainai įšaldytus Rusijos aktyvus, kovoti su šešėliniu laivynu. G7 vaidmuo čia labai svarbus. Norime glaudžiau bendradarbiauti Ukrainos atstatymo ir atkūrimo srityje, taip pat turime imtis koordinuotų veiksmų stiprinant sankcijas Rusijai bei užkardant šešėlinio laivyno veiklą“, – teigė ministras.

