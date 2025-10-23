Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys: naujos JAV sankcijos smogia Maskvos karo ekonomikos galiai

2025-10-23 12:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-23 12:30

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad nauji Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ribojimai rusų naftos bendrovėms bei patvirtintas 19-asis Europos Sąjungos (ES) sankcijų paketas smogia Maskvos karo ekonomikos galiai. Pasak Lietuvos diplomatijos vadovo, tik vieningi JAV ir ES veiksmai gali privesti Rusiją sutikti su besąlygiškomis paliaubomis.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

1

„Putinas yra užkluptas netikėtai. Tik transatlantinė sąjunga, spaudžianti Rusiją ten, kur jai skauda, ​​gali priversti Putiną liautis sąmoningai tyčiotis iš JAV vedamų pastangų pasiekti taiką ir pagaliau priversti sutikti su besąlygiškomis paliaubomis. Visiškai palaikome JAV sankcijas Rusijos naftos milžinėms ir 19-ąjį ES sankcijų paketą – jie abu smogia Rusijos karo ekonomikos varomajai jėgai“, – socialiniame tinkle „X“ rašė K. Budrys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„20-asis sankcijų paketas privalo visiškai išlyginti ES su JAV ir toliau taikytis į Rusijos naftos ir dujų milžines, „Rosatom“ bei visiškai uždrausti dvejopo naudojimo prekių eksportą į Rusiją“, – pažymėjo jis.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms „Rosneft“ ir „Lukoil“.

Sankcijos aprėpia viso bendrovių turto JAV įšaldymą ir draudimą visoms JAV bendrovėms vykdyti bet kokią veiklą su šiomis dviem Rusijos naftos milžinėmis.

Europos Sąjunga (ES) taip pat įvedė 19-ąjį sankcijų Rusijai paketą, kuriuo siekiama apriboti Maskvos pajamas iš naftos ir dujų.

Bendrija metais – iki 2027 m. pradžios – paankstino ir suskystintų gamtinių dujų importo iš Rusijos draudimą.

Be to, blokas į juodąjį sąrašą įtraukė dar daugiau nei 100 tanklaivių iš vadinamojo Maskvos „šešėlinio laivyno“, kurį sudaro senstantys laivai, ir įvesta kontrolė šnipinėjimu įtariamų Rusijos diplomatų kelionėms.

