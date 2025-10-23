Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Po Trumpo smūgio Putinui – Zacharovos reakcija

2025-10-23 11:41 / šaltinis: BNS
2025-10-23 11:41

Rusija ketvirtadienį pareiškė, kad naujos JAV sankcijos jos naftos pramonei gali pakenkti diplomatinėms pastangoms užbaigti karą Ukrainoje, ir pridūrė, kad ji yra joms atspari.

M. Zacharova (nuotr. SCANPIX)

Rusija ketvirtadienį pareiškė, kad naujos JAV sankcijos jos naftos pramonei gali pakenkti diplomatinėms pastangoms užbaigti karą Ukrainoje, ir pridūrė, kad ji yra joms atspari.

„Mūsų šalis įgijo stiprų imunitetą Vakarų apribojimams ir toliau užtikrintai plėtos savo ekonominį potencialą, įskaitant ir energetinį potencialą“, – sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trumpas smogė sankcijomis Putinui

Trečiadienį JAV vadovas Donaldas Trumpas paskelbė sankcijas dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms, skųsdamasis, kad jo derybos su Kremliaus šeimininku Vladimiru Putinu dėl karo Ukrainoje užbaigimo „niekur neveda“.

JAV lyderis jau kelis mėnesius delsė įvesti platesnes sankcijas Rusijai, tačiau galiausiai ėmėsi šių veiksmų, kai žlugo planai surengti naują susitikimą su V. Putinu Budapešte.

D. Trumpas sakė, kad tikisi, jog „milžiniškų sankcijų“ Rusijos naftos milžinėms „Rosneft“ ir „Lukoil“ prireiks neilgam.

„Tikimės, kad karas bus išspręstas“, – pareiškė jis.

Europos Sąjunga (ES) taip pat įvedė 19-ąjį sankcijų paketą Rusijai dėl karo Ukrainoje, nukreiptą prieš svarbias Maskvos pajamas iš energetikos sektoriaus.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Buvęs JAV ambasadorius Ukrainoje: Putinas sutiks derėtis tik tada, kai supras, kad pralaimi karą (5)
Trumpas kalbasi su Putinu (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
Trumpas paskelbė naujas sankcijas Rusijai: pokalbiai su Putinu „niekur nenuveda“ (21)
Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)
„Kyiv Post“: JAV siekia pripažinti Rusiją terorizmą remiančia valstybe (11)
Trumpo ir Zelenskio susitikime – visų akys į vieną detalę: Hegsethas pasipuošė Rusijos vėliava? (nuotr. SCANPIX)
Skandalas dėl Hegsetho kaklaraiščio įgauna pagreitį: Pentagono atstovas šokiravo atsakymu žurnalistams (58)



Gediminas
Gediminas
2025-10-23 11:54
Turbūt mashka kelias paskutiniąsias savaites, kartu su medvedevu, gulėjo drėbeski po stalu ir nematė kaip eiliniai ruskeliai stovi su kanistrais eilėse prie benzokolonkių. Matai, pareiškė, jog skeltanagiai turi imunitetą Vakarų sankcijoms:-D..
Atsakyti
Tvajumat
Tvajumat
2025-10-23 12:01
Laisvė 100 tautybu uždarame rusijos federacijos kalejmas dagestanui cecenijai karelijoms jakutijai tatarstanui osetams udmurtams tuvams ingusetams baskirams ir kitoms tautoms ir karaliauciui lauk okupantai is prusijos .kinai tuoj sibira sues pamate rusai jau per silpna kaip sakė rusu generolas pries kinija rusai kara nelaimes nes sovinu neužteks pries Kinijos milijardus gyventojų. Imperijos irgi griūna ta parodė istorijos Romos imperijos ir kiti griūna. Rusija supuves salis ubagynas ir pijoku landynes
Atsakyti
ko gero
ko gero
2025-10-23 12:05
po smugio putinui zacharova net apsisiko
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
