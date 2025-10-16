Budrys: dronai turi nebeskraidyti virš mūsų oro erdvės

„Šioje srityje mes privalome bendradarbiauti su tais, kas turi geriausią ginkluotę ir geriausią patirtį ir tai yra Ukraina. Mes norime turėti kuo daugiau Ukrainos ir patirties, ir ginkluotės pas save (...). Dronai turi nebeskraidyti virš mūsų (oro – ELTA) erdvės. Jie turi būti numušti arba Rusija turi gauti rimtą atsaką, kad imtųsi priemonių, kad tai nevyktų“, – taip Lietuvos užsienio reikalų ministras komentavo po susitikimo su Latvijos diplomatijos vadove Baiba Braže.
Savo ruožtu Latvijos užsienio reikalų ministrė B. Bražė pabrėžia, kad sprendimas, leisti kariuomenei numušti dronus, turi būti priimtas įvertinus visas įmanomas rizikas.
„Tai nelengvas sprendimas. NATO karinėms pajėgoms buvo pateiktos politinės gairės (...), mes vadovausimės kariuomenės sprendimu, įvertinus kas būtų saugiausia ir efektyviausia“, – teigė Latvijos diplomatijos vadovė B. Braže.
Britų leidinys „The Telegraph“ pranešė, kad NATO svarsto naujas taisykles, kurios palengvintų galimybę numušti Rusijos dronus, įskridusius į sąjungininkių oro erdvę.
ELTA primena, kad šią vasarą Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos, vienas jų turėjo sprogmenų.
Reaguojant į šiuos incidentus, NATO inicijavo „Eastern Sentry“ operaciją siekdama sustiprinti rytinio flango gynybą. Misijoje dalyvauja įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją.
Po šių įvykių kilo diskusija ir apie Lietuvos oro gynybos infrastruktūros tobulinimą. Siekiant laiku užkardyti dronų keliamas grėsmes visuomenei ir nacionaliniam saugumui, Seimas pritarė siūlymui supaprastini grėsmę keliančių orlaivių numušimo procedūras.
