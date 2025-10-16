Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys: dronai turi nebeskraidyti virš mūsų oro erdvės

2025-10-16 12:10 / šaltinis: ELTA
2025-10-16 12:10

NATO diskutuojant naujas taisykles, kurios palengvintų galimybę numušti oro erdvę pažeidusius Rusijos dronus, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad šiuo klausimu sąjungininkės privalo bendradarbiauti. Anot K. Budrio, būtina tartis ne tik su sąjungininkėmis, tačiau ir su Ukraina. 

Kęstutis Budrys susitiko su Latvijos užsienio reikalų ministre. ELTA / Dainius Labutis

NATO diskutuojant naujas taisykles, kurios palengvintų galimybę numušti oro erdvę pažeidusius Rusijos dronus, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad šiuo klausimu sąjungininkės privalo bendradarbiauti. Anot K. Budrio, būtina tartis ne tik su sąjungininkėmis, tačiau ir su Ukraina. 

1

„Šioje srityje mes privalome bendradarbiauti su tais, kas turi geriausią ginkluotę ir geriausią patirtį ir tai yra Ukraina. Mes norime turėti kuo daugiau Ukrainos ir patirties, ir ginkluotės pas save (...). Dronai turi nebeskraidyti virš mūsų (oro – ELTA) erdvės. Jie turi būti numušti arba Rusija turi gauti rimtą atsaką, kad imtųsi priemonių, kad tai nevyktų“, – taip Lietuvos užsienio reikalų ministras komentavo po susitikimo su Latvijos diplomatijos vadove Baiba Braže. 

Savo ruožtu Latvijos užsienio reikalų ministrė B. Bražė pabrėžia, kad sprendimas, leisti kariuomenei numušti dronus, turi būti priimtas įvertinus visas įmanomas rizikas.

„Tai nelengvas sprendimas. NATO karinėms pajėgoms buvo pateiktos politinės gairės (...), mes vadovausimės kariuomenės sprendimu, įvertinus kas būtų saugiausia ir efektyviausia“, – teigė Latvijos diplomatijos vadovė  B. Braže. 

Britų leidinys „The Telegraph“ pranešė, kad NATO svarsto naujas taisykles, kurios palengvintų galimybę numušti Rusijos dronus, įskridusius į sąjungininkių oro erdvę. 

ELTA primena, kad šią vasarą Lietuvos oro erdvę buvo pažeidę du dronai, įskridę iš Baltarusijos, vienas jų turėjo sprogmenų. 

Reaguojant į šiuos incidentus, NATO inicijavo „Eastern Sentry“ operaciją siekdama sustiprinti rytinio flango gynybą. Misijoje dalyvauja įvairūs sąjungininkai, įskaitant Daniją, Prancūziją, Jungtinę Karalystę ir Vokietiją.

Po šių įvykių kilo diskusija ir apie Lietuvos oro gynybos infrastruktūros tobulinimą. Siekiant laiku užkardyti dronų keliamas grėsmes visuomenei ir nacionaliniam saugumui, Seimas pritarė siūlymui supaprastini grėsmę keliančių orlaivių numušimo procedūras. 

Jotautienės vyras
Jotautienės vyras
2025-10-16 12:23
Svarbu kad neskraidytų mūsų oro erdvėje, o
virš oro erdvės
kosmose tegu skraido.
