Vilniuje viešės Latvijos užsienio reikalų ministrė Bražė: su Budriu aptars saugumo, transatlantinių santykių klausimus

„Ministrai aptars aktualius dvišalius, regiono saugumo klausimus, Rusijos karą prieš Ukrainą, transatlantinių santykių stiprinimą“, – rašoma ministerijos pranešime.
Lietuvos ir Latvijos diplomatijų vadovai taip pat dalyvaus Baltų apdovanojimo ceremonijoje.
Baltų apdovanojimas įsteigtas 2018 m. ir skiriamas Lietuvos ir Latvijos piliečiams už laimėjimus tyrinėjant, puoselėjant ir stiprinant baltų paveldą.
Savo ruožtu Latvijoje oficialiu vizitu K. Budrys lankėsi šių metų sausį. Tuomet ministrai taip pat aptarinėjo regiono saugumą, paramą Ukrainai, energetinio atsparumo klausimus ir bendrus infrastruktūros projektus.
