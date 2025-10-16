Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ministras: siekdami stiprinti valstybės atsparumą, privalome skirti dėmesio ir mokslo sričiai

2025-10-16 11:20 / šaltinis: BNS
2025-10-16 11:20

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ketvirtadienį atidarė Mokslo diplomatijos forumą, kuriame mokslo politikos formuotojai, akademikai, diplomatai ir tarptautiniai partneriais turės galimybę diskutuoti apie mokslo diplomatijos vaidmenį sprendžiant krizes, stiprinant atsparumą ir konkurencingumą.

Kęstutis Budrys (nuotr. Dainiaus Labučio)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys ketvirtadienį atidarė Mokslo diplomatijos forumą, kuriame mokslo politikos formuotojai, akademikai, diplomatai ir tarptautiniai partneriais turės galimybę diskutuoti apie mokslo diplomatijos vaidmenį sprendžiant krizes, stiprinant atsparumą ir konkurencingumą.

REKLAMA
0

„Siekdami stiprinti valstybės atsparumą, privalome skirti ir skiriame dėmesio tarptautiniam bendradarbiavimui ne tik karinėje ir ekonominėje, bet ir mokslo srityje“, – išplatintame pranešime cituojamas K. Budrys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Globaliai turime ne vieną iššūkį, kuriam nėra paprasto atsakymo. Mokslo diplomatija atveria galimybių naujoms mokslo bendruomenėms sukurti ir naujus kelius tapti saugesniems bei atsparesniems“, – teigė ministras.

REKLAMA
REKLAMA

Atidarydamas forumą Lietuvos mokslo taryboje, K. Budrys taip pat sakė tikintis, kad forumo diskusijose išgirsta tarptautinių partnerių patirtis bus naudinga rengiant Lietuvos mokslo diplomatijos gaires, kurias Užsienio reikalų ministerija (URM) ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) tikisi pristatyti artimiausiais mėnesiais.

Mokslo diplomatijos forumas Vilniuje surengtas pirmą kartą.

Tai tarptautinės mokslo savaitės Lietuvoje „(re)SEARCH 2025“ dalis, kurią organizuoja Lietuvos mokslo taryba kartu su URM ir ŠMSM.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų