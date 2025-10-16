Ministras: siekdami stiprinti valstybės atsparumą, privalome skirti dėmesio ir mokslo sričiai

„Siekdami stiprinti valstybės atsparumą, privalome skirti ir skiriame dėmesio tarptautiniam bendradarbiavimui ne tik karinėje ir ekonominėje, bet ir mokslo srityje“, – išplatintame pranešime cituojamas K. Budrys.
„Globaliai turime ne vieną iššūkį, kuriam nėra paprasto atsakymo. Mokslo diplomatija atveria galimybių naujoms mokslo bendruomenėms sukurti ir naujus kelius tapti saugesniems bei atsparesniems“, – teigė ministras.
Atidarydamas forumą Lietuvos mokslo taryboje, K. Budrys taip pat sakė tikintis, kad forumo diskusijose išgirsta tarptautinių partnerių patirtis bus naudinga rengiant Lietuvos mokslo diplomatijos gaires, kurias Užsienio reikalų ministerija (URM) ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) tikisi pristatyti artimiausiais mėnesiais.
Mokslo diplomatijos forumas Vilniuje surengtas pirmą kartą.
Tai tarptautinės mokslo savaitės Lietuvoje „(re)SEARCH 2025“ dalis, kurią organizuoja Lietuvos mokslo taryba kartu su URM ir ŠMSM.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!