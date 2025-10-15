Kęstutis Budrys: „Nemuno aušros“ buvimas koalicijoje veikia Lietuvos reputaciją

„Jis turi poveikį – aš tą galiu fiksuoti. Vertinti, koks efektas, kiek žalos padaryta ir kaip galėtų būti alternatyviai daroma, reikėtų kitų klausti, nes aš labai greitai galiu į politines spekuliacijas nuklysti. Bet tai poveikį turi. Ypač kalbant su artimiausiais sąjungininkais“, – interviu naujienų portalui „15min“ trečiadienį sakė politikas.
„Kad mes iš viso apie tai turime kalbėti, tai jau turi poveikį“, – pridūrė jis.
Naujausią pasipiktinimo bangą sukėlė „aušriečių“ lyderio pasisakymas, jog Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus direktorius Arūnas Gelūnas yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius – nuteistos partijos narys“ ir spekuliavo tariama žydiška A. Gelūno kilme.
„Tai absoliučiai žema ir šlykštu. (...) Man liūdna, kad tas žmogus, kurį pavadino žydu, kas savaime neturėtų būti naudojamas kaip argumentas, jaučia pareigą teisintis, kad jis nėra žydas – lyg tai irgi būtų koks nors negeras dalykas“, – sakė K. Budrys.
Anot jo, tai verčia bendrai kalbėti apie antisemitizmo lygį Lietuvoje.
„Kad ir kiek barstytumėmės galvas pelenais ir sakytume, kad čia kažkas yra pasikeitę, tokios apraiškos, veiksmai, reakcijos rodo, kad mes sergame kaip visuomenė ir turi būti veikiama, kad tos apraiškos ir užuomazgos būtų išnaikintos, – teigė ministras. – Tokie stereotipai apie neva žydų sąmokslą, ksenofobijos apraiškos yra piktybinis darinys, vėžys mūsų visuomenėje.“
Ši R. Žemaitaičio žinutė sulaukė prezidento, Seimo pirmininko, premjerės, socialdemokratų ir parlamento opozicijos pasmerkimo dėl antisemitizmo, neapykantos kurstymo.
Policija šeštadienį pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
