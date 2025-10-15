Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys sako viceministrų komandą performavęs po pokalbių su premjere

2025-10-15 19:16 / šaltinis: BNS
2025-10-15 19:16

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys savo viceministrų komandą sako performavęs po pokalbių su premjere Inga Ruginiene ir valdančiųjų socialdemokratų vadovybe.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys savo viceministrų komandą sako performavęs po pokalbių su premjere Inga Ruginiene ir valdančiųjų socialdemokratų vadovybe.

REKLAMA
1

Rugsėjo pabaigoje prisiekus naujajam ministrų kabinetui, Lietuvos diplomatijos vadovo komandoje neliko viceministrų Juliaus Pranevičiaus ir Gabijos Grigaitės-Daugirdės. Juos pakeitė Vidmantas Verbickas ir Taurimas Valys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Mes iš tikrųjų kalbėjome su socialdemokratų partijos vadovybe. Kalbėjausi su premjere apie tai, kokia politinė komanda įgyvendins Vyriausybės programą – kas yra visiškai natūralu, taip ir turėtų funkcionuoti demokratija“, – interviu naujienų portalui „15min“ sakė politikas.

REKLAMA
REKLAMA

Jis sako tokį patį pokalbį turėjęs ir su buvusiu premjeru Gintautu Palucku.

„Partija nori matyti daugiau aktyviai įsitraukusių žmonių į visų sričių, už kurias yra atsakinga, įgyvendinimą, man tas yra natūralu. Taip kad pokalbiai tikrai vyko, rezultatą turime, sakyčiau, visai gerą. Esu pasiruošęs gilintis drauge su jais į konkrečias XX Vyriausybės programos priemones ir eiti dirbti jas įgyvendinant, nes darbo yra apsčiai ir visiems užteks“, – kalbėjo ministras.

REKLAMA

V. Verbickas turi beveik trisdešimties metų patirtį diplomatinėje tarnyboje, specializuojasi ekonominės diplomatijos, ekonominio ir energetinio saugumo klausimuose, koordinavo JAV veikiančių Lietuvos diplomatinių atstovybių, konsulatų, verslo institucijų, turizmo atstovybių, garbės konsulų ir diasporos narių tinklą.

V. Verbickas dirbo Lietuvos diplomatinėse atstovybėse Varšuvoje, Čikagoje, Minske.

T. Valys socialiniuose tinkluose save apibūdina kaip bankininką, visuomenininką, startuolių mentorių, verslo angelą, VU finansų docentą, vokalistą ir saksofonistą.

REKLAMA
REKLAMA

Jis yra buvęs Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narys, rinkimuose dalyvavo ir su Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga, ir su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.

Pernai vasarą jis paskelbė visiškai pasitraukiantis iš politikos ir paliekantis demokratus. T. Valys taip pat yra ėjęs premjero patarėjo ekonominės diplomatijos ir valstybinių įmonių efektyvinimo klausimais pareigas.

Tuo metu darbą URM tęsia iki šiol komandoje dirbę viceministrai Audra Plepytė ir Sigitas Mitkus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų