  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys susitiko su ES ambasadoriais Lietuvoje: įvardijo, kas svarbu mūsų šaliai

2025-10-15 16:17 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-15 16:17

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys trečiadienį susitiko su Lietuvai akredituotų Europos Sąjungos (ES) valstybių narių diplomatinių atstovybių vadovais, susitikimo metu aptarė ES darbotvarkės klausimus, Lietuvos užsienio politikos prioritetus.

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Ministras susitikimo metu akcentavo, kad Rusijos eskalacija, matomi pasikartojantys ES narių oro pažeidimai rodo būtinybę imtis atsakomųjų priemonių, kurie padėtų atgrasyti Rusiją nuo tokių veiksmų ateityje.

0

Ministras susitikimo metu akcentavo, kad Rusijos eskalacija, matomi pasikartojantys ES narių oro pažeidimai rodo būtinybę imtis atsakomųjų priemonių, kurie padėtų atgrasyti Rusiją nuo tokių veiksmų ateityje.

„Europos gynybos pajėgumų didinimas, įgyvendinant NATO sprendimą dėl 5 proc. BVP gynybos reikmėms, turi būti didžiuoju Europos prioritetu. Europa turi aiškiai pademonstruoti, kad savo gynybą ir saugumą vertina rimtai ir kad yra ryžtingai nusiteikusi įgyvendinti su tuo susijusius sprendimus“, – išplatintame pranešime cituojamas K. Budrys.

„Lietuvai svarbu ir tai, kad ES mastu būtų suvokiama kolektyvinė būtinybė skirti didesnį dėmesį ES valstybių, turinčių sieną su Rusija ir Baltarusija, saugumo ir gynybos stiprinimui“, – pabrėžė ministras.

Pasak K. Budrio, taip pat būtina griežtinti sankcijas Rusijai 19-uoju ES sankcijų paketu, užkardyti šešėlinio Rusijos laivyno veiklą, stiprinti finansinę ir karinę paramą Ukrainai.

Susitikimas, kuris tradiciškai vyksta du kartus per metus ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės iniciatyva, šįkart surengtas Danijos ambasadorės Grete Sillasen kvietimu.

Danija pirmininkauja ES Tarybai nuo šių metų liepos 1 iki gruodžio 31 dienos.

