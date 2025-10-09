Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys ekonominis saugumas yra prioritetinė užsienio politikos sritis

2025-10-09 18:29 / šaltinis: BNS
2025-10-09 18:29

Kęstutis Budrys ketvirtadienį Užsienio reikalų ministerijoje (URM) vykusiame valstybinių institucijų ir verslo atstovų diskusijoje pristatė Europos Sąjungos ekonominio saugumo politikos tendencijas.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Kęstutis Budrys ketvirtadienį Užsienio reikalų ministerijoje (URM) vykusiame valstybinių institucijų ir verslo atstovų diskusijoje pristatė Europos Sąjungos ekonominio saugumo politikos tendencijas.

2

Kaip ketvirtadienį pranešė URM, drauge su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu pakvietė aptarti ekonominio saugumo politikos koordinavimą Lietuvoje.

„Ekonominis saugumas yra prioritetinė užsienio politikos sritis, todėl aktyviai reaguojame į geopolitinius iššūkius siekdami išlaikyti tiek Lietuvos, tiek ES pramonės konkurencingumą, technologinę lyderystę ir saugią investicinę aplinką. Lietuvai būtina turėti aiškų ir nuoseklų koordinavimo mechanizmą, leidžiantį kompleksiškai ir efektyviai reaguoti į kintančius geopolitinius bei technologinius iššūkius“, – cituojamas K. Budrys.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Diskusijos metu Vyriausybės strateginės analizės centras (STRATA) pristatė URM užsakymu atliktą Lietuvos kritinių technologijų ekosistemos bei prekybos priklausomybių kritinių technologijų sektoriuose studiją.

Susitikime aptarta, kaip šios įžvalgos gali padėti formuoti efektyvesnę ir labiau koordinuotą Lietuvos ekonominio saugumo politiką.

