Kalendorius
Spalio 3 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Dėl Adomavičiaus – abejonės iš Vokietijos ir kitų sąjungininkų: prašo paaiškinimų

2025-10-03 10:07 / šaltinis: BNS
2025-10-03 10:07

Dėl „Nemuno aušros“ atsakomybės srityje atsidūrusios Kultūros ministerijos Vokietijai kyla įvairių klausimų, paaiškinimų dėl situacijos reikia ir kitiems sąjungininkams, sako Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys.

Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)

Dėl „Nemuno aušros“ atsakomybės srityje atsidūrusios Kultūros ministerijos Vokietijai kyla įvairių klausimų, paaiškinimų dėl situacijos reikia ir kitiems sąjungininkams, sako Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys.

REKLAMA
8

„Tai, kas vyksta pas mus Lietuvoje, stebi ir užsienio kolegos, užsienio partneriai, šalys. (...) Ir tos abejonės, kurios Lietuvoje iškyla, jos irgi rezonuoja, be jokios abejonės, ir tam tikro aiškinamojo darbo yra“, – BNS penktadienį teigė užsienio reikalų ministras.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Galiu patikinti, kad ir praeitų metų pabaigoje, ir dabar įvairių klausimų, taip, ir jiems (Vokietijai – BNS) iškyla“, – pridūrė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Pernai rudenį Seimo rinkimus laimėjusių socialdemokratų sprendimas į koaliciją kviesti „Nemuno aušrą“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl neapykantos kurstymo prieš žydus, sulaukė neigiamos tarptautinės reakcijos ir sąjungininkų klausimų.

REKLAMA

Šį rudenį Lietuvoje plataus kultūrininkų nepasitenkinimo sulaukė sprendimas Kultūros ministeriją perleisti „aušriečiams“. Bendruomenė dėl to rengia protesto akciją, ragina boikotuoti tiek jų deleguotą ministrą Ignotą Adomavičių, tiek pačią „Nemuno aušrą“.

Vis tik K. Budrys teigė užsienio partneriams siunčiantis žinią, kad užsienio, saugumo politikoje Lietuva laikysis tęstinumo, remdamasi Vyriausybės programa ir užsienio reikalų ministro politinėmis nuostatomis.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes su Vokietija esame strateginiai partneriai ir giliname savo partnerystę saugumo, gynybos, ekonomikos, įvairiose srityse, ir kalbama, natūralu, irgi apie daug dalykų, viską mes aptariame“, – pažymėjo Lietuvos diplomatijos vadovas.

Kaip skelbė BNS, Vokietijos ambasada Lietuvoje nusprendė nekviesti I. Adomavičiaus į trečiadienį vykusį renginį Vilniuje, skirtą paminėti šalies Vienybės dieną.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Savo ruožtu, socdemų lyderis Mindaugas Sinkevičius suabejojo, ar tokiais veiksmais Berlynas nesikiša į šalies vidaus reikalus.

Lietuva su Vokietija glaudžiai bendradarbiauja gynybos srityje. Pagal Vilniaus ir Berlyno susitarimą iki 2027 metų pabaigos Lietuvoje turėtų būti būti dislokuota Vokietijos karinė brigada „Lietuva“ su maždaug 5 tūkst. karių ir civilių.

Be to, Vilnius perka „Leopard 2“ tankus, „Boxer“ šarvuočius, „PzH 2000“ haubicas. Šalyje netrukus prasidės „Rheinmetall“ amunicijos gamyklos statyba.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mindaugas Sinkevičius. ELTA / Andrius Ufartas
Mindaugas Sinkevičius: kultūrininkų reikalavimai sugriautų Vyriausybę (46)
Kultūros ministras Ignotas Adomavičius susitiko su žiniasklaidos atstovais (nuotr. Robertas Riabonas/BNS)
Ignotas Adomavičius sako jau žinantis būsimos komandos narius, neatskleidžia, ar bus „aušriečių“
Naujoji Vyriausybė (tv3.lt koliažas)
Štai kokia chaotiškai suburta Vyriausybė: pasižvalgykite į ministrų portretus (67)
Karolis Kaupinis. ELTA / Žygimantas Gedvila
„Aušriečiui“ tapus kultūros ministru, kultūros atstovai nežada nuleisti rankų: svarsto apie įspėjamąjį streiką (14)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų