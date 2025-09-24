Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys ir Pakistano vicepremjeras pasirašė susitarimą dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo

2025-09-24 16:03 / šaltinis: BNS
2025-09-24 16:03

Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Niujorke ir Pakistano vicepremjeras Ishaqas Daras pasirašė susitarimą dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.

Kęstutis Budrys (nuotr. Dainiaus Labučio)

Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Niujorke ir Pakistano vicepremjeras Ishaqas Daras pasirašė susitarimą dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), tai paskatins glaudesnį prekybinį bendradarbiavimą ir naujų partnerystės ryšių plėtrą, ypač informacinių technologijų srityje.

Užsienio reikalų ministrų susitikime aptartas Pakistano siekis stiprinti ekonomines partnerystes su Europos Sąjungos valstybėmis.

K. Budrys išreiškė palaikymą Pakistano pastangoms užtikrinti ekonominį ir politinį stabilumą regione.

Ministras su Pakistano kolega taip pat aptarė instrumentalizuotos migracijos keliamas grėsmes.

