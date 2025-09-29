Kęstutis Budrys dalyvaus Varšuvos saugumo forume, susitiks su kitų valstybių kolegomis

Kaip pirmadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), K. Budrys pasisakys diskusijoje apie JAV ir Europos bendradarbiavimą gynybos srityje bei diskusijoje apie Europos strateginės kaimynystės pokyčius.
Forumo paraštėse numatyti ministro dvišaliai susitikimai su kitų valstybių kolegomis ir gynybos pramonės atstovais.
Kasmetinis Varšuvos saugumo forumas, rengiamas nuo 2014, yra vienas didžiausių tarptautinio saugumo renginių Europoje, suburiantis aukštus vyriausybių, tarptautinių organizacijų, tarptautinės politikos ekspertų ir pilietinės visuomenės atstovus daugiau nei iš 90-ties šalių.
Pagrindinės šių metų forumo temos – naujos Europai ir mūsų regionui kylančios grėsmės, transatlantinio ryšio puoselėjimo svarba, Europos gynybos įsipareigojimų ir pramonės stiprinimas.
