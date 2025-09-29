Kalendorius
Rugsėjo 29 d., pirmadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys dalyvaus Varšuvos saugumo forume, susitiks su kitų valstybių kolegomis

2025-09-29 08:52 / šaltinis: BNS
2025-09-29 08:52

Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pirmadienį lankosi Lenkijoje, kur dalyvaus Varšuvos saugumo forume bei susitiks su kitų valstybių kolegomis.

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys pirmadienį lankosi Lenkijoje, kur dalyvaus Varšuvos saugumo forume bei susitiks su kitų valstybių kolegomis.

REKLAMA
0

Kaip pirmadienį pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), K. Budrys pasisakys diskusijoje apie JAV ir Europos bendradarbiavimą gynybos srityje bei diskusijoje apie Europos strateginės kaimynystės pokyčius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Forumo paraštėse numatyti ministro dvišaliai susitikimai su kitų valstybių kolegomis ir gynybos pramonės atstovais.

REKLAMA
REKLAMA

Kasmetinis Varšuvos saugumo forumas, rengiamas nuo 2014, yra vienas didžiausių tarptautinio saugumo renginių Europoje, suburiantis aukštus vyriausybių, tarptautinių organizacijų, tarptautinės politikos ekspertų ir pilietinės visuomenės atstovus daugiau nei iš 90-ties šalių.

Pagrindinės šių metų forumo temos – naujos Europai ir mūsų regionui kylančios grėsmės, transatlantinio ryšio puoselėjimo svarba, Europos gynybos įsipareigojimų ir pramonės stiprinimas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų