Kęstutis Budrys vieši Kyjive, su Ukrainos vyriausybės nariais aptars saugumo situaciją regione

Anot jos, Lietuvos diplomatijos vadovas su Ukrainos vyriausybės nariais bei kitais aukštais pareigūnais aptars padėtį fronte, saugumo situaciją regione bei tarptautines pastangas spausti Rusiją nutraukti ugnį ir pradėti realias derybas dėl taikos.
Susitikimuose taip pat bus kalbama apie saugumo garantijų Ukrainai suteikimą bei karinės, diplomatinės, finansinės, humanitarinės paramos ir šalies integracijos į Europos Sąjungą klausimais.
Vizito metu ministras taip pat atidarys Lietuvos centrinės projektų valdymo agentūros biurą Kyjive.
Tai penktasis K. Budrio vizitas Ukrainoje einant Lietuvos užsienio reikalų ministro pareigas. Paskutinį kartą ministras šalyje lankėsi birželio 9 dieną.
