Kalendorius
Rugsėjo 19 d., penktadienis
Vilnius +20°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys vieši Kyjive, su Ukrainos vyriausybės nariais aptars saugumo situaciją regione

2025-09-19 12:31 / šaltinis: BNS
2025-09-19 12:31

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys penktadienį atvyko į Kyjivą, kur susitiks su užsienio reikalų ministru Andrijumi Sybiha bei vicepremjeru europinės ir euroatlantinės integracijos klausimais Tarasu Kačka, pranešė Užsienio reikalų ministerija.

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys penktadienį atvyko į Kyjivą, kur susitiks su užsienio reikalų ministru Andrijumi Sybiha bei vicepremjeru europinės ir euroatlantinės integracijos klausimais Tarasu Kačka, pranešė Užsienio reikalų ministerija.

REKLAMA
1

Anot jos, Lietuvos diplomatijos vadovas su Ukrainos vyriausybės nariais bei kitais aukštais pareigūnais aptars padėtį fronte, saugumo situaciją regione bei tarptautines pastangas spausti Rusiją nutraukti ugnį ir pradėti realias derybas dėl taikos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Susitikimuose taip pat bus kalbama apie saugumo garantijų Ukrainai suteikimą bei karinės, diplomatinės, finansinės, humanitarinės paramos ir šalies integracijos į Europos Sąjungą klausimais.

Vizito metu ministras taip pat atidarys Lietuvos centrinės projektų valdymo agentūros biurą Kyjive.

Tai penktasis K. Budrio vizitas Ukrainoje einant Lietuvos užsienio reikalų ministro pareigas. Paskutinį kartą ministras šalyje lankėsi birželio 9 dieną.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų