Budrys skeptiškas naujoms ES sankcijoms Izraeliui: tai būtų skausminga ir tiems, kurie galvoja apie dvišalius santykius

„Vakar Europos Komisija pateikė savo siūlymą dėl tam tikrų prekybos su Izraeliu apribojimų – (pasiūlė – ELTA) spaudimo priemones pagal Europos ir Izraelio asociacijos sutartį. Tai būtų tikrai skausminga priemonė visiems – ir tiems, kurie galvoja apie dvišalius santykius su Izraeliu į ateitį“, – ketvirtadienį, susitikdamas su Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“, sakė K. Budrys.
„Aš nesu tikras, kas tai yra – ar tai priemonės paveikti Izraelio laikyseną, ar tai yra priemonės nubausti Izraelį už tai, kas vyksta, ir kaip mes matome tolimesnį išjudėjimą į priekį. Aš turiu skepsio dėl jų. Vis dėlto, tie diplomatiniai ryšiai, kanalai ir dialogas, kurį mes turime, ir kvietimas įgyvendinti susitarimus (...) – čia reikia spausti“, – dėstė jis.
K. Budrio manymu, Izraelis taip pat turėtų būti suinteresuotas išlaikyti ir negriauti santykių su Europa.
„Ta cancel (liet. atšaukimo) kultūra, ta banga, kuri eina iš kultūros renginių, iš sporto renginių – visur išstumti Izraelį... Mes prarasime Izraelį kaip Europos dalį. Ir čia yra ir su geopolitinėmis viso to pasekmėmis blogas dalykas“, – pažymėjo Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovas.
Kaip skelbta, trečiadienį EK pasiūlė apriboti prekybos ryšius su Izraeliu ir įvesti sankcijas ministrams. Jeigu ribojimai būtų pritaikyti, tai būtų griežčiausi bloko veiksmai dėl karo Gazos Ruože.
Pagal naujuosius pasiūlymus Briuselis siekia suspenduoti kai kurias bendradarbiavimo susitarimo su Izraeliu, leidžiančio taikyti mažesnius muitus iš šios šalies atvykstančioms prekėms, dalis. Pareigūnai teigia, kad tai paveiktų daugiau nei trečdalį Izraelio eksporto į ES, kurio vertė siekia apie 6 mlrd. eurų.
EK taip pat paragino įšaldyti turtą ir uždrausti išduoti vizas kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Izraelio vyriausybės ministrams Itamarui Ben Gvirui ir Bezaleliui Smotrichui.
Izraelis jau yra paraginęs Briuselį neįgyvendinti šių pasiūlymų. Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras laiške, skirtame Ursulai von der Leyen, rašė, kad „spaudimas sankcijomis neveiks“. ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas primygtinai tvirtino, kad „tikslas nėra nubausti Izraelį“, o pabandyti pagerinti humanitarinę padėtį Gazos Ruože.
