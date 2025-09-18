Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys skeptiškas naujoms ES sankcijoms Izraeliui: tai būtų skausminga ir tiems, kurie galvoja apie dvišalius santykius

2025-09-18 09:50 / šaltinis: ELTA
2025-09-18 09:50

Europos Komisijai (EK) siūlant apriboti prekybos ryšius su Izraeliu ir įvesti sankcijas šios šalies ministrams, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako skeptiškai vertinantis pastarąją iniciatyvą. Pasak užsienio reikalų ministro, kyla klausimas, ar tokiomis priemonėmis Europos Sąjunga (ES) bando paveikti Izraelio laikyseną, ar tiesiog jį nubausti.

Kęstutis Budrys. ELTA / Dainius Labutis

Europos Komisijai (EK) siūlant apriboti prekybos ryšius su Izraeliu ir įvesti sankcijas šios šalies ministrams, Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys sako skeptiškai vertinantis pastarąją iniciatyvą. Pasak užsienio reikalų ministro, kyla klausimas, ar tokiomis priemonėmis Europos Sąjunga (ES) bando paveikti Izraelio laikyseną, ar tiesiog jį nubausti.

REKLAMA
7

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Vakar Europos Komisija pateikė savo siūlymą dėl tam tikrų prekybos su Izraeliu apribojimų – (pasiūlė – ELTA) spaudimo priemones pagal Europos ir Izraelio asociacijos sutartį. Tai būtų tikrai skausminga priemonė visiems – ir tiems, kurie galvoja apie dvišalius santykius su Izraeliu į ateitį“, – ketvirtadienį, susitikdamas su Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“, sakė K. Budrys.

REKLAMA
REKLAMA

„Aš nesu tikras, kas tai yra – ar tai priemonės paveikti Izraelio laikyseną, ar tai yra priemonės nubausti Izraelį už tai, kas vyksta, ir kaip mes matome tolimesnį išjudėjimą į priekį. Aš turiu skepsio dėl jų. Vis dėlto, tie diplomatiniai ryšiai, kanalai ir dialogas, kurį mes turime, ir kvietimas įgyvendinti susitarimus (...) – čia reikia spausti“, – dėstė jis.

REKLAMA

K. Budrio manymu, Izraelis taip pat turėtų būti suinteresuotas išlaikyti ir negriauti santykių su Europa.

„Ta cancel (liet. atšaukimo) kultūra, ta banga, kuri eina iš kultūros renginių, iš sporto renginių – visur išstumti Izraelį... Mes prarasime Izraelį kaip Europos dalį. Ir čia yra ir su geopolitinėmis viso to pasekmėmis blogas dalykas“, – pažymėjo Užsienio reikalų ministerijos (URM) vadovas.

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta, trečiadienį EK pasiūlė apriboti prekybos ryšius su Izraeliu ir įvesti sankcijas ministrams. Jeigu ribojimai būtų pritaikyti, tai būtų griežčiausi bloko veiksmai dėl karo Gazos Ruože.

Pagal naujuosius pasiūlymus Briuselis siekia suspenduoti kai kurias bendradarbiavimo susitarimo su Izraeliu, leidžiančio taikyti mažesnius muitus iš šios šalies atvykstančioms prekėms, dalis. Pareigūnai teigia, kad tai paveiktų daugiau nei trečdalį Izraelio eksporto į ES, kurio vertė siekia apie 6 mlrd. eurų.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

EK taip pat paragino įšaldyti turtą ir uždrausti išduoti vizas kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Izraelio vyriausybės ministrams Itamarui Ben Gvirui ir Bezaleliui Smotrichui.

Izraelis jau yra paraginęs Briuselį neįgyvendinti šių pasiūlymų. Izraelio užsienio reikalų ministras Gideonas Saaras laiške, skirtame Ursulai von der Leyen, rašė, kad „spaudimas sankcijomis neveiks“. ES užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas primygtinai tvirtino, kad „tikslas nėra nubausti Izraelį“, o pabandyti pagerinti humanitarinę padėtį Gazos Ruože.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
NuNu
NuNu
2025-09-18 10:01
Nužudyti Gazos ruože palstiniečiai, gydytojai, žurnalistai pagal užsienio politikos vydytojus Lietuvoje yra kitos rūšies žmones, nei ukrainiečiai. Ir kas įrodys, kad tinkamas pareigoms.
Atsakyti
ką daugiau pasakyti
ką daugiau pasakyti
2025-09-18 10:03
Šlykštynė
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų