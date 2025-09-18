Kalendorius
Rugsėjo 18 d., ketvirtadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys: dvišaliai saugumo susitarimai turi būti plėtojami NATO rėmuose

2025-09-18 09:30 / šaltinis: BNS
2025-09-18 09:30

Opozicijai siūlant sudaryti dvišales gynybos sutartis su Lenkija ir Vokietija, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuva gali gilinti dvišalius santykius saugumo srityje, tačiau tai turi būti daroma NATO rėmuose.

NATO vėliava (nuotr. SCANPIX)

Opozicijai siūlant sudaryti dvišales gynybos sutartis su Lenkija ir Vokietija, užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuva gali gilinti dvišalius santykius saugumo srityje, tačiau tai turi būti daroma NATO rėmuose.

REKLAMA
0

„Su Vokietija jau turime susitarimą dėl pajėgų statuso ir visų teisinių aplinkybių, manau, kad bendradarbiavimą čia gilinti tikrai reikia, yra be galo daug praktinių dalykų, kuriuos reikia sutarti, pratreniruoti ir pražaidinėti, bet visa tai reikia daryti NATO planavimo rėmuose, bendrų NATO planų rėmuose“, – susitikime su opoziciniais demokratais ketvirtadienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jeigu matysime, kad yra dalykai, kuriuos reikia papildomai sutarti, reikia ir tą padaryti“, – teigė jis.

REKLAMA
REKLAMA

Demokratų lyderis Saulius Skvernelis ragina Lietuvą sudaryti dvišales gynybos sutartis su Lenkija, Vokietija, opoziciniai konservatoriai taip pat kalbėjo apie susitarimą su Varšuva.

REKLAMA

Kaip rašė BNS, gegužės pradžioje Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono (Emanuelio Makrono) ir Lenkijos premjero Donaldo Tusko pasirašytoje sutartyje numatyta, kad „ginkluotos agresijos jų teritorijose atveju šalys teikia savitarpio pagalbą, įskaitant karines priemones“.

Šalių lyderiai teigė, kad toks susitarimas nepakeičia NATO, kuriai priklauso abi šalys.

„Tos sutartys yra tokio strateginio pobūdžio, kai kalbame NATO rėmuose, tai mes kalbame apie gylį, operacinius ir taktinius dalykus“, – kalbėjo K. Budrys.

Prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis anksčiau teigė, kad Lietuvai panašių dvišalių iniciatyvų imtis nereikia, nes jos gali sukelti abejonių dėl pasitikėjimo NATO.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų