Kęstutis Budrys: privalome stiprinti ES rytinį pasienį, nes būtent ten prasideda Europos saugumas

Taip K. Budrys kalbėjo ketvirtadienį Vilniuje susitikęs su Europos Komisijos (EK) nariu, atsakingu už ES gynybą ir kosmosą, Andriumi Kubiliumi.
„ES tikslingi ir efektyvūs veiksmai stiprinant savo gynybą ir saugumą yra visiška būtinybė dabartiniame saugumo kontekste. Privalome stiprinti ES rytinį pasienį, nes būtent ten prasideda Europos saugumas“, – ministerijos pranešime cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.
Anot užsienio reikalų ministro, būtinas didesnis ES finansavimas rytinėms Bendrijos narėms, besiribojančioms su Rusija ir Baltarusija, taip pat tikimasi finansavimo Lietuvai svarbioms iniciatyvoms.
„Tikimės reikšmingo ES finansavimo Lietuvai ypač svarbioms iniciatyvoms – Baltijos gynybos linijos, Rytų skydo, dronų sienos“, – teigė K. Budrys.
Ministras su eurokomisaru taip pat aptarė paramos Ukrainą klausimus ir ES iniciatyvas, didinančiais Ukrainos gynybos pramonės integraciją į Bendrijos gynybos pramonę, būsimą ES daugiametę finansinę programą 2028–2034 metams.
Pasak Užsienio reikalų ministerijos, susitikime K. Budrys pabrėžė, kad išaugęs EK dėmesys gynybos sričiai bei naujos ES gynybos ir saugumo iniciatyvos yra labai svarbūs siekiant stiprios ir atsparios Europos, gebančios prisiimti atsakomybę už savo saugumą, padėti nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai ir įnešti tinkamą indėlį į transatlantinį bendradarbiavimą.
K. Budrys taip pat pasveikino EK sprendimą Lietuvos gynybai skirti 6,3 mlrd. eurų pagal naują ES gynybos pajėgumų stiprinimo priemonę (SAFE).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!