  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys: privalome stiprinti ES rytinį pasienį, nes būtent ten prasideda Europos saugumas

2025-09-18 12:46 / šaltinis: BNS
2025-09-18 12:46

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Europos Sąjunga (ES) privalo ir toliau užtikrinti ilgalaikį ir tvarų valstybių narių gynybos poreikių finansavimą, prioritetą teikiant rytinėms Bendrijos narėms, turinčioms sieną su Rusija ir Baltarusija, ketvirtadienį pranešė ministerija.

Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Europos Sąjunga (ES) privalo ir toliau užtikrinti ilgalaikį ir tvarų valstybių narių gynybos poreikių finansavimą, prioritetą teikiant rytinėms Bendrijos narėms, turinčioms sieną su Rusija ir Baltarusija, ketvirtadienį pranešė ministerija.

1

Taip K. Budrys kalbėjo ketvirtadienį Vilniuje susitikęs su Europos Komisijos (EK) nariu, atsakingu už ES gynybą ir kosmosą, Andriumi Kubiliumi. 

„ES tikslingi ir efektyvūs veiksmai stiprinant savo gynybą ir saugumą yra visiška būtinybė dabartiniame saugumo kontekste. Privalome stiprinti ES rytinį pasienį, nes būtent ten prasideda Europos saugumas“, – ministerijos pranešime cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.

Anot užsienio reikalų ministro, būtinas didesnis ES finansavimas rytinėms Bendrijos narėms, besiribojančioms su Rusija ir Baltarusija, taip pat tikimasi finansavimo Lietuvai svarbioms iniciatyvoms.

„Tikimės reikšmingo ES finansavimo Lietuvai ypač svarbioms iniciatyvoms – Baltijos gynybos linijos, Rytų skydo, dronų sienos“, – teigė K. Budrys.

Ministras su eurokomisaru taip pat aptarė paramos Ukrainą klausimus ir ES iniciatyvas, didinančiais Ukrainos gynybos pramonės integraciją į Bendrijos gynybos pramonę, būsimą ES daugiametę finansinę programą 2028–2034 metams.

Pasak Užsienio reikalų ministerijos, susitikime K. Budrys pabrėžė, kad išaugęs EK dėmesys gynybos sričiai bei naujos ES gynybos ir saugumo iniciatyvos yra labai svarbūs siekiant stiprios ir atsparios Europos, gebančios prisiimti atsakomybę už savo saugumą, padėti nuo Rusijos agresijos besiginančiai Ukrainai ir įnešti tinkamą indėlį į transatlantinį bendradarbiavimą.

K. Budrys taip pat pasveikino EK sprendimą Lietuvos gynybai skirti 6,3 mlrd. eurų pagal naują ES gynybos pajėgumų stiprinimo priemonę (SAFE).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kęstutis Budrys (nuotr. Elta)
Budrys naująją koaliciją vertina aptakiai: patirtis rodo, kad su Seimu randame teisingus sprendimus (4)

