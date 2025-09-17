Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys apie ministerijų mainus: nereikia pasiduoti pastangoms į jovalą įtraukti ir kitus

2025-09-17 13:08 / šaltinis: BNS
2025-09-17 13:08

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui kalbant apie galimus ministrų portfelių mainus, įskaitant ir Užsienio reikalų ministeriją, jos vadovas Kęstutis Budrys teigia, kad stringant Vyriausybės formavimui, nereikėtų kurti daugiau problemų.

Nemuno aušros“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui kalbant apie galimus ministrų portfelių mainus, įskaitant ir Užsienio reikalų ministeriją, jos vadovas Kęstutis Budrys teigia, kad stringant Vyriausybės formavimui, nereikėtų kurti daugiau problemų.

4

„Tokių indikacijų nesulaukiau. (...) Tai sėkmės, bet čia turbūt tas palinkėjimas būtų tiesiog paimti ir išspręsti tinkamais būdais ir priemonėmis tai, kas yra sudėtinga ir kur yra užstrigusi, akivaizdu, partija, vienas iš koalicijos partnerių“, – žurnalistams trečiadienį kalbėjo K. Budrys.

„Neturėtume pasiduoti pastangoms į šitą jovalą įtraukti dar ir daugiau kitų, čia prikurti problemų, tada visiems murkdytis, taškytis, lakstyti aplinkui ir mėgautis. Tai čia šitas priėjimas yra destruktyvus. Mums reikia bent vienoje nors srity konkretaus stabilumo. (...) Ir neįnešinėkime čia dar kažkokios tai painiavos“, – teigė jis.

Kaip rašė BNS, praėjusią savaitę R. Žemaitaitis įvardijo, kad vietoje Energetikos ministerijos „aušriečiai“ galėtų pretenduoti ir į kitas ministerijas, kuriose norėtų peržiūrėti praėjusių valdžių palikimą. Jam įdomiomis ministerijomis politikas įvardijo Finansų, Užsienio reikalų, Susisiekimo, Krašto apsaugos ministerijas.

Rugpjūtį Lietuvos socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos pasirašė susitarimą dėl valdančiosios koalicijos sudarymo.

Šios politinės jėgos formuoja ir dvidešimtąją Vyriausybę.

Pastaruoju metu daugiausia problemų kyla „aušriečiams“ randant kandidatus į jiems deleguotas Energetikos ir Aplinkos ministerijas, tad kol kas paskirti 12 iš 14 ministerijų vadovų.

Seime prisiekė naujosios vyriausybės ministrai (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)
Aiškėja, kurie ministrai dirbs Vyriausybėje: kai kurie jau susitiko su Gitanu Nausėda (48)

Jo
Jo
2025-09-17 13:52
Ir pats, budamas komunisto iklotu, esi to novalo dalis.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
Į viršų