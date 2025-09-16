Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kęstutis Budrys: Ukrainai kitąmet reikės bent 60 mlrd. eurų ES paramos, tai bus didysis iššūkis

2025-09-16 15:26 / šaltinis: BNS
2025-09-16 15:26

Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad kitais metais Europos Sąjungos (ES) parama Ukrainai turėtų būti ne mažesnė nei 60 mlrd. eurų.

Kęstutis Budrys (nuotr. Dainiaus Labučio)

Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad kitais metais Europos Sąjungos (ES) parama Ukrainai turėtų būti ne mažesnė nei 60 mlrd. eurų.

10

Pasak ministro, sugeneruoti tokią sumą Bendrijai bus iššūkis.

„Didžiosios sostinės nesugeneruoja tiek lėšų, kiek turėtų Ukrainai. Mums reikia bent 60 mlrd. kitiems metams iš ES ir tai bus didysis iššūkis“, – susitikime su Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija antradienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasak jo, net ir pasiekus paliaubas Ukrainoje, pagrindinė Rusijos atgrasymo priemone išliks Ukrainos pajėgos, o tai kainuos ne mažiau nei dabar.

„Ir mes turėsime krapštyti aruodus tiek konkrečiomis priemonėmis, tiek biudžetuose planuotis išlaidas“, – pabrėžė K. Budrys.  

Kaip rašė BNS, naujoji Lietuvos Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi užtikrinti ne mažesnę nei 0,25 proc. nuo BVP karinę paramą Ukrainai.

Europos Komisijos duomenimis, bendrija nuo Rusijos plataus mąsto invazijos 2022-aisiais Ukrainai yra skyrusi 173,5 mlrd. eurų.

Bruknė
Bruknė
2025-09-16 15:36
O Rusijai kiek sugeneruosit paramos? Tiek pat ar daugiau?
Atsakyti
jo
jo
2025-09-16 15:58
tegul susikabina nuoseda budrys ir sakaliene ir remia ukraina is savo lesu, uzkniso tie ukrainos buciuotojai.
Atsakyti
na
na
2025-09-16 16:05
Nukreipėme Baltarusijos trąšų tranzitą per Rusiją, tai dėl to tikrai neblogai raša uždirba ir dėkoja "patriotams"
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (10)
