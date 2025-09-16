Kęstutis Budrys: Ukrainai kitąmet reikės bent 60 mlrd. eurų ES paramos, tai bus didysis iššūkis

Pasak ministro, sugeneruoti tokią sumą Bendrijai bus iššūkis.
„Didžiosios sostinės nesugeneruoja tiek lėšų, kiek turėtų Ukrainai. Mums reikia bent 60 mlrd. kitiems metams iš ES ir tai bus didysis iššūkis“, – susitikime su Seimo Liberalų sąjūdžio frakcija antradienį sakė Lietuvos diplomatijos vadovas.
Pasak jo, net ir pasiekus paliaubas Ukrainoje, pagrindinė Rusijos atgrasymo priemone išliks Ukrainos pajėgos, o tai kainuos ne mažiau nei dabar.
„Ir mes turėsime krapštyti aruodus tiek konkrečiomis priemonėmis, tiek biudžetuose planuotis išlaidas“, – pabrėžė K. Budrys.
Kaip rašė BNS, naujoji Lietuvos Vyriausybė savo programoje yra įsipareigojusi užtikrinti ne mažesnę nei 0,25 proc. nuo BVP karinę paramą Ukrainai.
Europos Komisijos duomenimis, bendrija nuo Rusijos plataus mąsto invazijos 2022-aisiais Ukrainai yra skyrusi 173,5 mlrd. eurų.
