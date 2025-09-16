Kalendorius
Rugsėjo 16 d., antradienis
Vilnius +19°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Volodymyras Zelenskis po rusų atakos prieš Zaporižią ragina Europą sukurti oro gynybos „skėtį“

2025-09-16 14:49 / šaltinis: BNS
2025-09-16 14:49

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį paragino Europos lyderius sukurti ambicingą oro gynybos „skėtį“ žemynui apsaugoti, pareigūnams pranešus, kad per Rusijos naktinę ataką prieš Ukrainos pietuose esančią Zaporižią žuvo vienas ir buvo sužeista dar 18 žmonių, įskaitant du vaikus.

Zelenskis: Rusija siunčia neigiamus signalus dėl derybų (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį paragino Europos lyderius sukurti ambicingą oro gynybos „skėtį“ žemynui apsaugoti, pareigūnams pranešus, kad per Rusijos naktinę ataką prieš Ukrainos pietuose esančią Zaporižią žuvo vienas ir buvo sužeista dar 18 žmonių, įskaitant du vaikus.

REKLAMA
0

Karui tęsiantis daugiau nei pusketvirtų metų, Rusija tęsia smūgius civiliniams Ukrainos rajonams, o rusų kariuomenė pamažu žengia į priekį maždaug 1 tūkst. km ilgio fronto linijoje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nepaisant kelis mėnesius trukusių JAV vadovaujamų taikos pastangų, iki taikos susitarimo dar nepavyko prieiti. 

REKLAMA
REKLAMA

JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ultimatumai ir terminai, iki kurių Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas turėjo pateikti pasiūlymus dėl karo nutraukimo, praėjo be akivaizdžių pasekmių.

REKLAMA

V. Zelenskis socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad per pastarąsias dvi savaites Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei 3,5 tūkst. dronų, daugiau nei 2,5 tūkst. galingų sklandančių bombų ir beveik 200 raketų.

Rusų sklandančios bombos, dažniausiai paleidžiamos iš lėktuvų dideliame aukštyje toli už fronto linijos, ir dronų spiečiai yra didelis iššūkis Ukrainos gynybai.

REKLAMA
REKLAMA

Sklandančios bombos ne visada labai tikslios, tačiau palieka didelius kraterius, o Ukraina neturi veiksmingų atsakomųjų priemonių prieš jas.

Reaguodama į tai, kad Rusijos dronai neseniai įsiveržė į Lenkijos oro erdvę, NATO stiprina Aljanso oro gynybą Europoje.

„Atėjo laikas įgyvendinti bendrą mūsų Europos dangaus apsaugą daugiasluoksne oro gynybos sistema. Visos technologijos tam prieinamos, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė V. Zelenskis. – Mums reikia investicijų ir troškimo, mums reikia visų mūsų partnerių tvirtų veiksmų ir sprendimų.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Zaporižioje rusų dronai praėjusią naktį pataikė į daugiau kaip 20 namų, kilo gaisrai, per nacionalinę televiziją pranešė Zaporižios srities gubernatorius Ivanas Fedorovas.

„Dar neatsigavome po priešo smūgių rugpjūčio 30-ąją. Šiuo metu remontuojame tuos pastatus, tuos langus, bet dabar priešas dar pridėjo darbo mūsų municipaliniams darbuotojams“, – sakė jis.

REKLAMA

Reaguodama į rusų dronų ir raketų atakas Ukraina ėmė gaminti savo tolimojo nuotolio dronus, galinčius smogti toli Rusijos teritorijoje.

Pastaruoju metu buvo smogta tokiems taikiniams Rusijoje kaip naftos perdirbimo gamyklos, degalų saugyklos ir terminalai. Rusija išlieka antra pagal svarbą naftos eksportuotoja pasaulyje, bet dėl sezoninio paklausos padidėjimo ir ukrainiečių dronų smūgių pastarosiomis savaitėmis rusams ėmė trūkti degalų.

Ukrainos Generalinis štabas antradienį pranešė, kad praėjusią naktį pajėgos smogė naftos perdirbimo gamyklai Saratovo regione Rusijos vakaruose.

Buvo pranešimų apie sprogimus ir gaisrą šioje gamykloje, socialiniame tinkle „Facebook“ nurodė Generalinis štabas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
D. Trumpas ir V. Zelenskis (tv3.lt koliažas)
Trumpo pamokslai Europai: jūs tik kalbate, bet nieko nedarote (9)
JAV kariuomenė (nuotr. Fotobankas.lt/ L. Balandis)
Daugiau nei pusė amerikiečių mano, kad JAV turėtų pasitelkti karinę jėgą, jei Rusija pultų Lietuvą, Latviją ir Estiją (7)
Kalėjimas (nuotr. SCANPIX)
Prakalbo apie išlaisvintą kalinį, kuris atsisakė vykti į Lietuvą ir sugrįžo į Baltarusiją: „Užjaučiame“ (58)
Susitikimo su D. Trumpu metu V. Zelenskis vilkėjo džemperį (nuotr. SCANPIX)
Žinia iš JAV: Trumpas susitiks su Zelenskiu (13)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų