Volodymyras Zelenskis po rusų atakos prieš Zaporižią ragina Europą sukurti oro gynybos „skėtį“

Karui tęsiantis daugiau nei pusketvirtų metų, Rusija tęsia smūgius civiliniams Ukrainos rajonams, o rusų kariuomenė pamažu žengia į priekį maždaug 1 tūkst. km ilgio fronto linijoje.
Nepaisant kelis mėnesius trukusių JAV vadovaujamų taikos pastangų, iki taikos susitarimo dar nepavyko prieiti.
JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) ultimatumai ir terminai, iki kurių Kremliaus šeimininkas Vladimiras Putinas turėjo pateikti pasiūlymus dėl karo nutraukimo, praėjo be akivaizdžių pasekmių.
V. Zelenskis socialiniame tinkle „Telegram“ pranešė, kad per pastarąsias dvi savaites Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei 3,5 tūkst. dronų, daugiau nei 2,5 tūkst. galingų sklandančių bombų ir beveik 200 raketų.
Rusų sklandančios bombos, dažniausiai paleidžiamos iš lėktuvų dideliame aukštyje toli už fronto linijos, ir dronų spiečiai yra didelis iššūkis Ukrainos gynybai.
Sklandančios bombos ne visada labai tikslios, tačiau palieka didelius kraterius, o Ukraina neturi veiksmingų atsakomųjų priemonių prieš jas.
Reaguodama į tai, kad Rusijos dronai neseniai įsiveržė į Lenkijos oro erdvę, NATO stiprina Aljanso oro gynybą Europoje.
„Atėjo laikas įgyvendinti bendrą mūsų Europos dangaus apsaugą daugiasluoksne oro gynybos sistema. Visos technologijos tam prieinamos, – socialiniame tinkle „Telegram“ rašė V. Zelenskis. – Mums reikia investicijų ir troškimo, mums reikia visų mūsų partnerių tvirtų veiksmų ir sprendimų.“
Zaporižioje rusų dronai praėjusią naktį pataikė į daugiau kaip 20 namų, kilo gaisrai, per nacionalinę televiziją pranešė Zaporižios srities gubernatorius Ivanas Fedorovas.
„Dar neatsigavome po priešo smūgių rugpjūčio 30-ąją. Šiuo metu remontuojame tuos pastatus, tuos langus, bet dabar priešas dar pridėjo darbo mūsų municipaliniams darbuotojams“, – sakė jis.
Reaguodama į rusų dronų ir raketų atakas Ukraina ėmė gaminti savo tolimojo nuotolio dronus, galinčius smogti toli Rusijos teritorijoje.
Pastaruoju metu buvo smogta tokiems taikiniams Rusijoje kaip naftos perdirbimo gamyklos, degalų saugyklos ir terminalai. Rusija išlieka antra pagal svarbą naftos eksportuotoja pasaulyje, bet dėl sezoninio paklausos padidėjimo ir ukrainiečių dronų smūgių pastarosiomis savaitėmis rusams ėmė trūkti degalų.
Ukrainos Generalinis štabas antradienį pranešė, kad praėjusią naktį pajėgos smogė naftos perdirbimo gamyklai Saratovo regione Rusijos vakaruose.
Buvo pranešimų apie sprogimus ir gaisrą šioje gamykloje, socialiniame tinkle „Facebook“ nurodė Generalinis štabas.
