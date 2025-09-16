Trumpo pamokslai Europai: jūs tik kalbate, bet nieko nedarote

Ukraina sako esanti pasiruošusi išmokyti visus partnerius kur kas pigiau gintis nuo Rusijos dronų grėsmės. O Lenkijos ministras, Radoslavas Sikorskis, ragina Aljansą grįžti prie neskraidymo zonos idėjos ir numušinėti rusofašistų dronus virš Ukrainos. Ši idėja, panašu, labai nepatinka Kremliui, kuris vėl ėmė grasinti karu Aljansui.
Grėsmė Aljansui
Dangų virš Lenkijos skrodžia Prancūzijos oro pajėgų naikintuvai „Rafale“. Skrieja jie ne tuščiomis – po sparnais nešasi raketas, skirtas naikinti oro taikinius. Pavyzdžiui, Maskolių dronus, jei šie vėl pasirodytų Lenkijos oro erdvėje.
Penktadienį NATO Aljansas paskelbė apie Rytų flango oro gynybos misiją „Eastern sentry“ arba „Rytų sargyba“. Lenkija praėjusią savaitę tapo ryškiu Rusijos hibridinio karo prieš Europą pavyzdžiu, kai į jos teritoriją įskrido 20 maskolių dronų.
Tokie dronai jau skriejo ir virš lietuvių galvų. Kokie papildomi pajėgumai nuo šiol saugos ir mūsų dangų naujos misijos rėmuose, mūsų prezidentas nedetalizuoja.
„Na, gal taip skambiai nepavadinčiau, kad tai jau oro gynybos modelį įgyvendins, tačiau detekcine prasme ir, svarbiausia, procedūrų prasme, aš manau, kad tai bus tikrai labai efektyvi priemonė“, – teigia G. Nausėda.
Tačiau kovoti su pigiais maskolių dronais brangiomis NATO naikintuvų raketomis – ilgainiui nėra tinkamas sprendimas. Būtent todėl lenkai skelbia perimsiantys Ukrainos patirtį. Kyjivas dar vasarą išsikėlė tikslą per parą pagaminti tiek pigių dronų perėmėjų, kad jų užtektų visiems maskolių teroro dronams numušti.
Lenkai imasi Ukrainos pavyzdžio
„Mūsų tikslas – 1 000 perėmėjų per parą. Jei galėsime pagaminti daugiau – tai bus didelė pagalba“, – teigia Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Varšuva skelbia, jog kviesis Ukrainos dronų instruktorius, kad šie išmokytų juos medžioti maskolių skraidykles. Ukrainiečiai jas masiškai naikina dronais-perėmėjais aukštai danguje: ar tai būtų sprogmenis nešantys „Šachedai“, ar pigios, suklaidinti ar žvalgytis skirtos „Gerberos“.
„Esame pasiruošę išmokyti šios gynybos visus partnerius. Visi mato, kad Rusija žvalgosi, kaip išplėsti karą į Lenkijos teritoriją, į Baltijos šalis. Rusijos kariuomenė testuoja Rumuniją“, – dalijasi V. Zelenskis.
Ukrainoje apsilankęs Lenkijos užsienio reikalų ministras R. Sikorskis siūlo NATO šalims žengti dar toliau – skelbti neskraidymo zoną virš dalies Ukrainos ir padėti ukrainiečiams kariauti su Rusijos dronais, kad jie nė nepasiektų NATO šalių.
Trumpo kaltinimai
Didesnio palaikymo Europai nerodo ir D. Trumpas – savaitgalį nusprendęs suversti kaltę sąjungininkams dėl nepakankamo spaudimo Putinui. Nors pats nepaskelbė jokių naujų sankcijų Rusijai ar jos sąjungininkei Kinijai.
„Esu pasirengęs, bet jie turi tai padaryti. Ir manau, padarys. O dabar jie tik kalba, bet nedaro. Perka naftą iš Rusijos. O mes neperkame. Jie perka daug naftos iš Rusijos. Taip neturi būti“, – teigia D. Trumpas.
D. Trumpas pareiškė, kad Europa turėtų greičiau nei planavo atsisakyti rusiškų dujų ir naftos. Ir siūlo NATO šalims įvesti 50–100 proc. tarifus Kinijai.
