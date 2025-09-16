Tauragėje atidaromas dronų mokymų centras „Airtech“

„Airtech“ – tai naujas žingsnis integruojant dronų technologijas į švietimą. Tūkstančiams mokinių ir suaugusiųjų visoje Lietuvoje jis suteiks galimybę ugdytis inovatyvius technologinius įgūdžius“, – pranešime nurodė Krašto apsaugos ministerija (KAM).
Šių metų rugsėjį startavusį dronų mokymų projektą inicijavo Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (LINEŠA).
Pirmieji du „Airtech“ bepiločių orlaivių metodiniai centrai rugsėjį atveriami Tauragėje ir Kėdainiuose, o spalį – Jonavoje.
Numatoma, kad vien šiais mokslo metais šio centro būreliuose dronų valdymo bei konstravimo įgūdžių įgis 800 vaikų ir jaunuolių.
Planuojama, kad iki 2028 m. Lietuvoje bus atidaryti devyni tokie centrai, o juose iš viso bus apmokyta 7 tūkst. vaikų ir 1,7 tūkst. suaugusiųjų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!