  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Tauragėje atidaromas dronų mokymų centras „Airtech“

2025-09-16 07:48 / šaltinis: ELTA
2025-09-16 07:48

Antradienį Tauragėje atidaromas mokymų centras „Airtech“, kuriame tiek vaikai, tiek suaugusieji galės įgyti dronų valdymo ir konstravimo įgūdžių.

Bepiločių orlaivių kompetencijos centro atidarymas. ELTA / Julius Kalinskas

0

„Airtech“ – tai naujas žingsnis integruojant dronų technologijas į švietimą. Tūkstančiams mokinių ir suaugusiųjų visoje Lietuvoje jis suteiks galimybę ugdytis inovatyvius technologinius įgūdžius“, – pranešime nurodė Krašto apsaugos ministerija (KAM).

Šių metų rugsėjį startavusį dronų mokymų projektą inicijavo Lietuvos neformaliojo švietimo agentūra (LINEŠA).

Pirmieji du „Airtech“ bepiločių orlaivių metodiniai centrai rugsėjį atveriami Tauragėje ir Kėdainiuose, o spalį – Jonavoje. 

Numatoma, kad vien šiais mokslo metais šio centro būreliuose dronų valdymo bei konstravimo įgūdžių įgis 800 vaikų ir jaunuolių. 

Planuojama, kad iki 2028 m. Lietuvoje bus atidaryti devyni tokie centrai, o juose iš viso bus apmokyta 7 tūkst. vaikų ir 1,7 tūkst. suaugusiųjų.

