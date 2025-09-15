Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Opozicija kaltina Šakalienę slepiant informaciją, Skvernelis: „Kariuomenei liepta tylėti“

2025-09-15 20:00 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 20:00

Tęsiasi rusų pratybos „Zapad“, tačiau prie Lietuvos sienų kariuomenė nieko pavojingo nefiksuoja. Situacija rami, nors pareigūnai ir kariškiai išlieka aukštoje parengtyje. Tačiau Lietuvos krašto apsaugos ministrei įtampos nuo to ne mažiau. Seimo opozicija viešai pareiškė įtarianti, kad ministrė slepia nuo Lietuvos gyventojų informaciją apie galimą dronų įskridimą į Lietuvą praėjusią savaitę.

Tęsiasi rusų pratybos „Zapad“, tačiau prie Lietuvos sienų kariuomenė nieko pavojingo nefiksuoja. Situacija rami, nors pareigūnai ir kariškiai išlieka aukštoje parengtyje. Tačiau Lietuvos krašto apsaugos ministrei įtampos nuo to ne mažiau. Seimo opozicija viešai pareiškė įtarianti, kad ministrė slepia nuo Lietuvos gyventojų informaciją apie galimą dronų įskridimą į Lietuvą praėjusią savaitę.

REKLAMA
3

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusija ir Baltarusija viešina savųjų „Zapad“ pratybų vaizdus. O šie vaizdai visada būna skirti pademonstruoti Vakarams, kokie jie yra galingi. Nors šiųmetis „Zapad“, Vakarų žvalgybų vertinimu, gerokai kuklesnis. Vien dėl to, kad pagrindiniai rusų pajėgumai sutelkti Ukrainoje.

REKLAMA
REKLAMA

Daugiau apie tai – TV3 žinių reportaže.

Pratybų lygį gerai atspindi kai kurių rusų karinių tinklaraštininkų įžvalgos, kad šiemet tai labiau primena cirką generolams, o ne rimtas karines pratybas. Ir nors mus tas turėtų džiuginti, tačiau tarnybos ir kariuomenė neatsipalaiduoja. Tiesa, bent jau kol kas provokacijų prie mūsų sienų nepasitaikė, nors išlieka rizika, kad ir vėl gali įskristi rusiški dronai, kaip tai buvo praėjusią savaitę Lenkijoje.

REKLAMA

„Karinės grėsmės Lenkijai nesukėlė, bet tiesiog toks trolinimas buvo, sprigtas į nosį, kad „žiūrėkite, mes galime jus užpulti ir jūs nieko mums nepadarysite.“ Tą pamoką reikia labai gerai išmokti, kad daugiau taip nepasikartotų“, – komentavo buvęs kariuomenės vadas Jonas Vytautas Žukas.

Sprigtas į nosį buvo ne vien lenkams ar lietuviams, bet ir visam NATO aljansui. Kartu pasimatė, kad aljansas vis dar neturi apsirūpinęs priešnuodžiais prieš sąlyginai pigius dronus, apsaugai naudoja naikintuvus ir brangias raketas.

REKLAMA
REKLAMA

„Be jokios abejonės, galime džiaugtis F-35, F-16 ir kitomis technologinėmis galimybėmis, bet faktas, kad visas aljansas turi padaryti karinės minties revoliuciją, sudėlioti labai aiškiai, ko mums dabar reikia“, – aiškino buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas.

Skvernelis atskleidė Šakalienės „paslaptį“

Tiesa, krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei galvos skausmą aštrina opozicija – įtaria, kad ji galėjo nuslėpti faktą, jog dronai praėjusią savaitę buvo įskridę ir į Lietuvą.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Žinant, kokia situacija yra pačioje ministerijoje, žmonės bijo atvirai kalbėti, bet ta paslaptis jau vieša, kad jeigu tik kyla kokia nors abejonė, grėsmė dėl ponios D. Šakalienės įvaizdžio, tai kariuomenei liepta tylėti. Panašiai buvo bandoma daryti, kai antras dronas įskrido į Lietuvą, tada buvo bandoma nusukti tai, kad jis gal ir neįskrido visai“, – rėžė „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis.

REKLAMA

Kad per dronų ataką Lenkijoje buvo pažeista ir Lietuvos oro erdvė, pranešė Vokietijos žiniasklaida, remdamasi savais šaltiniais NATO aljanse. Ministrė D. Šakalienė ir kariuomenės vadas aiškiai tos žinios nepaneigė, tik pareiškė, kad naikintuvai tą parą į orą kelti buvo 3 kartus, bet nieko nerado.

Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.   

Visas TV3 Žinias žiūrėkite čia:

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Britai perspėjo Maskvą: jeigu kartosis dronų išpuoliai – vėl bus panaudota jėga (nuotr. SCANPIX)
Britai perspėjo Maskvą: jeigu kartosis dronų išpuoliai – vėl bus panaudota jėga (7)
„Zapad“ pratybos 2021 m. (nuotr. SCANPIX)
Rusija išplėtė pratybas „Zapad-2025“ į Kaliningrado sritį (10)
Radoslawas Sikorskis (nuotr. SCANPIX)
Sikorskis atsakė į abejones Lenkijos gynyba: Ukrainos standartais būtų laikoma 100 proc. sėkme (2)
Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas (nuotr. SCANPIX)
„The Telegraph“: Putinas buvo tikras – NATO nesiryš atsakyti į provokaciją Lenkijoje (26)
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Įtariama, kad Šakalienė galėjo nuslėpti dronų įskridimą į Lietuvą – Skvernelis: „Kariuomenei liepta tylėti“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su buvusiu užsienio reikalų ministru Audroniumi Ažubaliu
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Pedofilo etiketė šiam kardinolui netrukdo 3 gyvenvietėse turėti gatves, pavadintas jo garbei: „Jis pakišo ranką po antklode“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Lenkijos rytuose įsibėgėja NATO operacija „Rytų sargyba“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Prezidentas atmetė „Nemuno aušros“ ministrų kandidatūras: „Aš jau nebespėju sekti jo šantažo serijų“
Rugsėjo 15 d. TV3 Žinios. Lietuviai vis daugiau investuoja užsienyje: štai kiek išleidžia
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Reido metu nuo pareigūnų spruko neblaivus 20-metis: nusižengia ne pirmą kartą
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Trišalei tarybai nepavyko susitarti dėl minimalaus atlyginimo: „Mūsų balsas į dangų neina“
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Įtaria, kad dažni gaisrai sąvartynuose kyla dėl elektroninių cigarečių: politikai siūlo, kaip problemą išspręsti
Rugsėjo 14 d. TV3 Žinios. Bilietų kainos pakilo, tačiau geresnio viešojo transporto vilniečiai dar turės palaukti: „Mėginome susitarti gražiuoju“
Rugsėjo 13 d. TV3 Žinios. Po rusiškų dronų atakos, NATO ėmėsi naujos atgrasymo misijos „Eastern Sentry“: štai kaip mus apsaugos
Rugsėjo 13 d. TV3 Žinios. Valdantieji grasina didesniais mokesčiais ir bankams: „Žaidžiame su ugnimi“
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Gyvybės langelyje palikta mergytė: „Geriau negu patvory“
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Nauji Žemaitaičio sumanymai: patentuoti du prekės ženklai – „Nemuno dešra“ ir „Nemuno duona“
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Štai kokį būdą siūlo pensijoms didinti: įspėjo, kodėl galėtų pasikartoti 2009 metų scenarijus
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Lenkija neslepia nepasitenkinimo Trumpo reakcija į Rusijos dronų provokaciją: liepia jam daryti štai ką
Rugsėjo 12 d. TV3 Žinios. Šią paslaugą sukčiai atliko nemokamai, o po to pareikalavo 9000 eurų: „Pasigavo ir bandė numesti nuo kelio“
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Palangos menininkas parodė, kaip išleido mažiausią pasaulyje knygą lietuvių kalba: procesas užburia
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis viešai baiminasi dėl savo saugumo: braške vadinta buvusi jo bendražygė kreipėsi į apsaugą
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios.Vilniaus centre BMW avarija: britiški numeriai su įžeidžiančia fraze sukėlė pykčio bangą
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Dronų išpuoliai Lenkijoje – klausimai dėl Lietuvos oro erdvės: naikintuvai kilo tris kartus
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Prasidėjus „Zapad“ pratyboms, spėjami galimi rusų ėjimai: „Aš sakyčiau tai būtų savižudybės misija“
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Šokiruojanti žmogžudystė JAV: Kirko našlė pirmą kartą prabilo, pareigūnai atskleidžia naujas detales apie žudiką
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su laikinuoju vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Iš Rusijos į Lenkiją atskridęs dronas užkrito ant pensininko Tomaszo namo: „Staiga kažkas driokstelėjo“
Rugsėjo 11 d. TV3 Žinios. Sparčiai plinta COVID-19 susirgimo atvejų: šį rudenį fiksuojamos 2 mirtys
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. 1–erių metų vaikas nudegė 15 procentų kūno, tėvai bandė gydyti – suvyniojo į maistinę plėvelę
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Skvernelis Seimo pirmininko postą perleido Olekui: „Pirmą kartą gyvenime save atsileidau“
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Po Rusijos provokacijų Lenkijoje – Šakalienės pažadas dėl papildomų sistemų: „Paskubinom viską, ką galėjom“
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Prancūzijoje sąmyšis: prasidėjo prieš valdžią nukreipti protestai
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Nauji kandidatai – seni nesutarimai: Vyriausybės formavimas stringa
Rugsėjo 10 d. TV3 Žinios. Po Rusijos provokacijos Lenkijoje – prezidento raginimas: „Ponai ir ponios, turime padaryti išvadas“
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Gediminui Filipavičiui teismas siūlo 20 metų laisvės atėmimo bausmę
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Geologai pasakė, kad laukia namo, šalia kurio Pasvalyje atsivėrė smegduobė
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Siūlo įvesti papildomą mokestį bankams: „Gyventojams mokesčiai grįžtų per brangstančias paslaugas“
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Kandidatai į ministrus sūlomi kasdien, bet prezidentas persigalvoja dar greičiau: kada turėsime pilną Vyriausybę?
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Oleko kandidatūros į Seimo pirmininko postą išvakarėse – Seimo valdybos ir prezidento susitikimas: jau vyksta balsų paieškos
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. Vilniaus oro uoste vėl sustabdyti skrydžiai: užfiksuotas neaiškus skraidantis objektas
Rugsėjo 9 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su klimatologu Arūnu Bukančiu
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su prezidento patarėju Deividu Matulioniu
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Šiame mieste vyko šunų banglentininkų čempionatas: „Niekada nemaniau, kad tai suteiks tiek daug džiaugsmo.“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Parodė, kaip danguje buvo nušvitęs įspūdingas „Kruvinasis Mėnulis“: „Žvilgsnis į dangų žavi kiekvieną“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Nemenčinėje rastas negyvas paauglys: „Man atrodo, kažkokie nesutarimai galėjo būti tarp jų“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Šiame muziejuje per savaitę menininkė nuskus 500 kilogramų bulvių: „Moterų tokia prigimtis – paburba beveik visos.“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Prieš žūtbūtines Lietuva-Graikija rungtynes Antetokounmpo atviravo apie lietuvius: „Štai, kodėl aš myliu Lietuvą“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Žemaitaitis pažėrė kritikos Ruginienės sumanymui ilginti atostogas: „Nematau galimybės, nebent...“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Būkite atsargūs – sostinėje siautėja automobilių vagys: apgadinama vis daugiau mašinų
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Velniškas greitis Lietuvos keliuose – netolima ateitis? Čekijos eksperimentas gali tai paversti realybe
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Kasčiūnas sukritikavo Žemaitaičio kompetenciją: „Jis dabar kaip koks pūkuotas katiniukas laksto“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Pasvalio rajone čirškėjo „lietuviški sušiai“: vietoj dumblių lapų – kiaulių žarnos
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Tiltų manija Kaune – su įtarimų šleifu: pradėtas neplaninis įmonės „Autokausta“ patikrinimas
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Į uteniškės sodybą užklydę lapiukai šeimininkei „uždirbo“ milijoną
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Šimašius pasodino – ūkininkai nušienavo: skandalas Mockų kaime
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Anykščių savivaldybė nupirko indų už 16 tūkst. eurų: kam to reikia, nesamonė
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Prabangi technologijų gigantų vakarienė Baltuosiuose rūmuose: bijodami muitų milijardieriai dalino komplimentus
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Medus neišvengiamai brangs: spėja, kad lietuviško užteks tik iki naujųjų metų
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Lietuvos karinis laivynas mini savo 90-metį: minų traleris „Prezidentas Smetona“
Rugsėjo 8 d. TV3 Žinios. Ruginienė sulaukė griežto atsako dėl 4 darbo dienų savaitės: „Ne laiku ir ne vietoje“
Rugsėjo 6 d. TV3 Žinios. Tūkstančiai žmonių plūsta į savivaldybes: prasidėjo kompensacijų dėl šildymo teikimas
Rugsėjo 6 d. TV3 Žinios. Lietuvos patriotas gavo baudą už rusiško simbolio „Z“ prilyginimą svastikai
Rugsėjo 6 d. TV3 Žinios. Didžiausia Rusijos ataka nuo invazijos į Ukrainą pradžios
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Lietuviai savo seksualinį gyvenimą vertina šešetu: patarė, kaip galima jį pagerinti
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Socialdemokratai vėl tiriami dėl finansinio skaidrumo: šį kartą – Duchnevičiaus šeima
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Vienos Klaipėdos gimnazijos direktorius uždirbo beveik tiek pat kiek prezidentas: nerealu tiek uždirbti
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Sumažinus JAV karinę paramą Baltijos šalims — diplomatinis Lietuvos pasimetimas
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Hofmanas prabilo apie spaudimą, patirtą iš Žemaitaičio: „Paleido šitą šmeižto ir melo mašiną“
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. Būsima teisingumo ministrė pasakė, ar priims partnerystės įstatymą: siūlo „nedaryti tokių įtampų“
Rugsėjo 5 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su apžvalgininku Vytautu Bruveriu
Rugsėjo 4 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su socialdemokratų kandidatu į Seimo pirmininkus Juozu Oleku
Rugsėjo 4 d. TV3 Žinios. Kasčiūną nustebino Žemaitaičio siūloma aplinkos ministrės kandidatūra: „Gal jis kažkokių ryšių su ja turėjo anksčiau“
Rugsėjo 4 d. TV3 Žinios. Nelegalai iš Baltarusijos į Europą plūsta kone rekordiniais tempais
Rugsėjo 3 d. TV3 Žinios. Susikirto Hofmanas ir Žemaitaitis: arba pradeda dirbti arba čiuožia lauk
Rugsėjo 3 d. TV3 Žinios. Teisme šimto eurų prašiusi Paleckio bendražygė: „Mes nieko nepavogėm, nieko iš nieko nepaėmėm“
Rugsėjo 3 d. TV3 Žinios. Siūloma įvesti spūsčių mokestį – jis siektų štai, kiek eurų: „Už orą greitai reikės mokėti“
Rugsėjo 3 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Vilniaus gatvėse du vaikinukai važiavo įsikibę į troleibuso galą – pasakė, kokios baudos gresia
Rugsėjo 3 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Pekinas surengė vieną didžiausių karinių paradų – šių šalių lyderių trijulė rezgė planą prieš JAV
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. Parodė būsimo nacionalinio stadiono statybas: Nemunaitis pažėrė kritikos Avuliui – „Čia yra absoliutus melas“
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. Margiris Normantas – apie neeilinį Kurtinaičio ginimosi prieš suomius planą: „Pažiūrėsiu, ar neatpilsiu“
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. Pasakė, kiek reikia lėšų, apsaugai nuo Rusijos: kariškių prioritetai kiti, bet juos spaudžia politikai?
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. Iš stažuotės Ukrainoje gydytojai nebegrįžo tokie, kokie išvyko: „Jis buvo sulaužytas“
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. Suskaičiavo, kiek kitąmet brangs cigaretės, alus, vynas ir degtinė – Aurelijus Veryga džiaugiasi
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. „Čekiukų“ skandale įklimpusi Žebelienė išgirdo teismo nuosprendį: fizika neatitinka realybės
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. Rusijos ir Kinijos lyderiai susitikime sutarė štai ką: skelbia apie dėl 14 milijardų dolerių vertės projektą
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. Kai technologijos ir gamta susilieja: iš arti pamatykite grojančius augalus
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. Pasaką primenantys vaizdai: ar nepramiegojote šiaurės pašvaisčių?
Rugsėjo 2 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko pavaduotoju Laurynu Kasčiūnu
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Parodė, kur vis dėlto lyderiauja ukrainiečiai: tobulėja beveik kasdien
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Opozicija ironizuoja Ruginienę: kandidatė į aplinkos ministrus – „Maximos“ komunikacijos specialistė?
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Pamatykite: Klaipėdos universitete pradėjo veikti pirmoji Lietuvoje DI laboratorija
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Parodė, kaip Kėdainiuose medikai apsigyveno sandėlyje: tai padarė dėl šios priežasties
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. 8-erių Eljotas įtrauktas į Lietuvos rekordų knygą: pradėjo sportuoti būdamas vos 2,5 metų
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. „Dienos komentaras“ – pokalbis su kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Ursula von der Leyen susitiko su Nausėda: „Mes esame su jumis visais įmanimais būdais“
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Nesutarimai dėl Embraer lėktuvų pirkimo: ar verta eikvoti tokius pinigus?
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Naujas sezonas Kauno teatruose: „Gauti bilietų – sėkmės dalykas“
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Klaipėdos zoologijos sode aplinkosaugininkai gaudė voveres ir papūgas: be tėvų palikti kelių dienų jaunikliai neišgyveno
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Ką žada šių metų ruduo: „Ko nepavyko surinkti karštuoju sezonu, tai prilaižysim per rudenį“
Rugsėjo 1 d. TV3 Žinios. Tęsiasi ministrų paieškos – Ruginienė pateikė nepažįstamo žmogaus kandidatūrą: „Istorijoje to nėra buvę“
Rugpjūčio 29 d. TV3 Žinios. Vyrui gresia laisvės atėmimas iki 3 metų dėl šio elgesio: pamatykite, kaip grasino, vagė ir pagrobė
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų