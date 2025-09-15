Opozicija kaltina Šakalienę slepiant informaciją, Skvernelis: „Kariuomenei liepta tylėti“

Rusija ir Baltarusija viešina savųjų „Zapad“ pratybų vaizdus. O šie vaizdai visada būna skirti pademonstruoti Vakarams, kokie jie yra galingi. Nors šiųmetis „Zapad“, Vakarų žvalgybų vertinimu, gerokai kuklesnis. Vien dėl to, kad pagrindiniai rusų pajėgumai sutelkti Ukrainoje.
Pratybų lygį gerai atspindi kai kurių rusų karinių tinklaraštininkų įžvalgos, kad šiemet tai labiau primena cirką generolams, o ne rimtas karines pratybas. Ir nors mus tas turėtų džiuginti, tačiau tarnybos ir kariuomenė neatsipalaiduoja. Tiesa, bent jau kol kas provokacijų prie mūsų sienų nepasitaikė, nors išlieka rizika, kad ir vėl gali įskristi rusiški dronai, kaip tai buvo praėjusią savaitę Lenkijoje.
„Karinės grėsmės Lenkijai nesukėlė, bet tiesiog toks trolinimas buvo, sprigtas į nosį, kad „žiūrėkite, mes galime jus užpulti ir jūs nieko mums nepadarysite.“ Tą pamoką reikia labai gerai išmokti, kad daugiau taip nepasikartotų“, – komentavo buvęs kariuomenės vadas Jonas Vytautas Žukas.
Sprigtas į nosį buvo ne vien lenkams ar lietuviams, bet ir visam NATO aljansui. Kartu pasimatė, kad aljansas vis dar neturi apsirūpinęs priešnuodžiais prieš sąlyginai pigius dronus, apsaugai naudoja naikintuvus ir brangias raketas.
„Be jokios abejonės, galime džiaugtis F-35, F-16 ir kitomis technologinėmis galimybėmis, bet faktas, kad visas aljansas turi padaryti karinės minties revoliuciją, sudėlioti labai aiškiai, ko mums dabar reikia“, – aiškino buvęs krašto apsaugos ministras Laurynas Kasčiūnas.
Tiesa, krašto apsaugos ministrei Dovilei Šakalienei galvos skausmą aštrina opozicija – įtaria, kad ji galėjo nuslėpti faktą, jog dronai praėjusią savaitę buvo įskridę ir į Lietuvą.
„Žinant, kokia situacija yra pačioje ministerijoje, žmonės bijo atvirai kalbėti, bet ta paslaptis jau vieša, kad jeigu tik kyla kokia nors abejonė, grėsmė dėl ponios D. Šakalienės įvaizdžio, tai kariuomenei liepta tylėti. Panašiai buvo bandoma daryti, kai antras dronas įskrido į Lietuvą, tada buvo bandoma nusukti tai, kad jis gal ir neįskrido visai“, – rėžė „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Saulius Skvernelis.
Kad per dronų ataką Lenkijoje buvo pažeista ir Lietuvos oro erdvė, pranešė Vokietijos žiniasklaida, remdamasi savais šaltiniais NATO aljanse. Ministrė D. Šakalienė ir kariuomenės vadas aiškiai tos žinios nepaneigė, tik pareiškė, kad naikintuvai tą parą į orą kelti buvo 3 kartus, bet nieko nerado.
