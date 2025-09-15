Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Rusija išplėtė pratybas „Zapad-2025“ į Kaliningrado sritį

2025-09-15 14:40 / šaltinis: ELTA
2025-09-15 14:40

Rusijos Baltijos laivynas Kaliningrado srityje surengė pratybas, kurios yra bendrų Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų „Zapad-2025“ dalis, pranešė „Radio Liberty“ Baltarusijos tarnyba.

„Zapad“ pratybos 2021 m. (nuotr. SCANPIX)
13

Rusijos Baltijos laivynas Kaliningrado srityje surengė pratybas, kurios yra bendrų Rusijos ir Baltarusijos karinių pratybų „Zapad-2025“ dalis, pranešė „Radio Liberty“ Baltarusijos tarnyba.

1

Remdamasi Rusijos gynybos ministerijos pranešimu, žiniasklaidos priemonė pranešė, kad pratybose dalyvauja Rusijos Baltijos laivyno jūrų pėstininkai. 

Pratybos išsiplėtė į Kaliningrado sritį

Pasak oficialaus pranešimo, jie mokosi atremti „hipotetinio priešo“ išsilaipinimą Kaliningrado srities pakrantėje. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Zapad“ pratybos 2021 m.
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Zapad“ pratybos 2021 m.

Per antrąjį etapą jūrų pėstininkai kovojo su imituojamu priešo išsilaipinimo pajėgų korpusu, panaudodami šaulių ginklus ir šarvuočius BTR-82A. Imituodami pakrantės gynybą, jie panaudojo kovos su raketomis ir artilerija sistemą „Berežok“, kad sunaikintų priešo jūrų droną. 

Viso šio pratybų etapo metu viršgarsiniai bombonešiai Tu-22M3 patruliavo neutraliuose Barenco jūros vandenyse. Jie taip pat keturias valandas vykdė „kovines mokymo misijas“ virš Barenco jūros. 

Pasak Baltarusijos gynybos ministerijos, rugsėjo 15 d. vienas iš pratybų „Zapad-2025“ etapų vyksta 227-ajame jungtiniame kariniame poligone Minsko srityje. 

Prasidedant Baltarusijos ir Rusijos bendroms ginkluotųjų pajėgų strateginėms pratyboms „Zapad-2025“, abi šalys sakė, kad pratybos vyks Baltarusijos teritorijoje, poligonuose šalies viduryje arba rytiniuose regionuose, vadino jas gynybinio pobūdžio. 

Dėl šių pratybų ir Rusijos dronų įsiveržimo į Lenkijos oro erdvę rugsėjo 11 d. Lenkija paskelbė dislokuojanti apie 40 tūkst. karių palei savo sienas su Baltarusija ir Rusija. Lenkijos valdžia teigė, kad vienas iš „Zapad-2025“ tikslų yra imituoti puolimą vadinamajame Suvalkų koridoriuje – siaurame ruože palei Lenkijos ir Lietuvos sieną tarp Baltarusijos ir Rusijos Kaliningrado srities.

