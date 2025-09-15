Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

DIENOS PJŪVIS. Lietuvoje – nauja realybė: kaip pakeisti rusų kalbą vokiečių ar kitomis ES šalių kalbomis?

2025-09-15 13:57 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 13:57

Nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo plataus masto karinę invaziją Ukrainoje, rusų kalbos Lietuvos mokyklose sumažėjo 20 procentų. Tad kasdien rusų kalbos, kaip antros užsienio kalbos, atsisakymas lietuvių mokyklose tampa vis aktualesnis – mažėjantis mokinių susidomėjimas ir įtempta geopolitinė situacija verčia vaikų ateitį planuoti kitaip. Švietimo ekspertai siūlo pereiti prie kitų Europos kalbų, kaip vokiečių, kurios vaikams bus siūlomos pasirinkti mokytis kaip antroji užsienio kalba. Tačiau ar tai bus paprasta?



15

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie šį planą ir jo galimybes naujienų portalo tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“ diskutuoja Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė, socialdemokratė Vaida Aleknavičienė ir Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų asociacijos prezidentas, mokytojas Edvinas Šimulynas.

LAIDĄ „DIENOS PJŪVIS“ RASITE STRAIPSNIO PRADŽIOJE.

Svarbiausios dienos naujienos, ekspertų ir politikų įžvalgos bei komentarai aktualių pokalbių laidoje „Dienos pjūvis“ – kiekvieną darbo dieną naujienų portale tv3.lt ir platformoje TV3 Play.

