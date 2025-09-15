Žiauriai nužudytos ukrainietės mylimasis nutraukė tylą: kritikos strėlės – 1 žmogui

Nikulytsia savo „Instagram“ paskyroje trečiadienį pasidalijo jautria nuotrauka, kurioje jis su Iryna vilki maudymosi kostiumėlius.
Prie kitos nuotraukos jis pridėjo sudaužytos širdies simbolį.
Jis taip pat pasidalijo vaizdo įrašais, kritikuojančiais teisėją Teresą Stokes, kuri dar sausį paleido Zarutskos tariamą žudiką, Decarlosą Browną, pagal „rašytinį pasižadėjimą“ atvykti į teismą.
Brownas – daugybę kartų už įvairius nusikaltimus teistas vyras – buvo suimtas, bet išleistas be užstato vos septyniais mėnesiais anksčiau, nei įvyko kraupus peilio išpuolis rugpjūčio 22-ąją, kai Charlotte miesto traukinyje buvo mirtinai subadyta Zarutska.
Nikulytsia, su Iryna gyvenęs Charlotte mieste pastaruosius metus ir jos nekrologe apibūdintas kaip „gyvenimo partneris“, taip pat pakeitė savo „Instagram“ biografiją – įdėjo grybuko ir sudaužytos širdies simbolius. Grybukas buvo mėgstamas Irynos ženklas.
Šeima sunerimo
Zarutskos artimieji pasakoja, kad sunerimo, kai ji laiku negrįžo namo, o telefono vieta rodė, jog ji vis dar stotyje.
„Tą vakarą ji dar parašė savo vaikinui, kad tuoj bus namie“, – rašoma šeimos pareiškime televizijai WSOC. Atvykę į stotį artimieji patyrė šoką – Iryna jau buvo mirusi.
Iš karo draskomos Ukrainos Iryna kartu su mama ir dviem jaunesniais broliais bei seserimi pabėgo 2022 m. rugpjūtį. Vos per trejus metus ji spėjo sukurti tvirtą pagrindą JAV ir paliko ryškų pėdsaką visų, su kuriais susidūrė, gyvenime.
Laidotuvės ir meilė JAV
Į laidotuves atvyko daugiau nei 100 žmonių iš senelių globos namų, kuriuose Iryna dirbo viename iš pirmųjų savo darbų Amerikoje. Kaip pasakojo šeimos narys, specialiai buvo suorganizuoti autobusai, kad gyventojai galėtų atsisveikinti.
„Kas paskatino mus išgabenti juos iš Ukrainos – tai nuotrauka, kurioje jie glaudėsi bombų slėptuvėje prie savo buto Kijeve“, – sakė dėdė, prašęs neviešinti jo pavardės.
Iryna taip priprato prie gyvenimo JAV, kad šeima nusprendė laidoti ją ten, nors Valstybės departamentas pasiūlė apmokėti palaikų pargabenimą į Ukrainą.
„Jie nenorėjo būti našta šiai šaliai. Jie norėjo čia kurti naują gyvenimą“, – kalbėjo dėdė.
Šeimos pareiškime teigiama, kad jie „sudaužyti labiau, nei galima apsakyti žodžiais. Iryna atvyko čia ieškoti taikos ir saugumo, bet jos gyvenimas buvo atimtas pačiu baisiausiu būdu. Nė viena šeima neturėtų patirti to, ką patiriame mes“.
Artimieji taip pat paragino miesto valdžią ir Charlotte viešojo transporto sistemą imtis reformų dėl saugumo.
„Tą vakarą traukinyje galėjo būti bet kas. Mes siekiame, kad tai daugiau niekada nepasikartotų“, – sakė šeima.
