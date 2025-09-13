Daugiau nei pusė Vokietijos gyventojų mano, kad Ukraina turėtų atsisakyti Rusijos okupuotų teritorijų, jei tai padėtų pasiekti taikos susitarimą.
Apie tai skelbia „Welt“, remdamasis viešosios nuomonės tyrimų instituto „Forsa“ atliktos apklausos duomenimis.
Vokiečiai mano, kad Ukraina turėtų atiduoti Rusijai teritorijas
Į klausimą, ar Ukraina turėtų „būti pasirengusi atiduoti Rusijai okupuotas teritorijas, jei tai būtina taikos susitarimui pasiekti“, 52 proc. apklaustųjų atsakė teigiamai ir mano, kad tokia galimybė turėtų būti svarstoma.
Tarp kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) šalininkų šiam teiginiui pritarė 72 proc. respondentų.
Tuo tarpu konservatorių rėmėjų tarpe pritariančiųjų buvo 43 proc., o socialdemokratų – 48 proc.
Apklausa buvo atlikta rugpjūčio 18–19 dienomis, joje dalyvavo 1002 respondentai.
Europiečių dislokavimas Ukrainoje nebūtų „problema“ Putinui
Visai neseniai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad galimas NATO Europos šalių kariuomenės dislokavimas Ukrainoje nebūtų „problema“ Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui, rašo „Evropeiskaja pravda“.
Tuo pat metu jis pažadėjo, kad, tapęs prezidentu, nesankcionuos amerikiečių karių siuntimo į Ukrainą.
Į tai sureagavęs Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pareiškė, jog Maskva kategoriškai prieštarauja NATO šalių karių buvimui Ukrainoje.
