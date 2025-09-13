Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Vokiečiai pasisako už „kompromisą su Rusija“: siūlo Ukrainai paaukoti teritorijas

2025-09-13 21:15 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-13 21:15

Daugiau nei pusė vokiečių mano, kad Ukraina turėtų atsisakyti dalies teritorijų dėl taikos, rodo nauja apklausa. Tuo metu JAV ir Rusijos lyderiai apsikeitė griežtais pareiškimais dėl NATO karių buvimo Ukrainoje.

Vokiečiai pasisako už kompromisą su Rusija: siūlo Ukrainai paaukoti teritorijas (nuotr. SCANPIX)
17

Daugiau nei pusė vokiečių mano, kad Ukraina turėtų atsisakyti dalies teritorijų dėl taikos, rodo nauja apklausa. Tuo metu JAV ir Rusijos lyderiai apsikeitė griežtais pareiškimais dėl NATO karių buvimo Ukrainoje.

12

Daugiau nei pusė Vokietijos gyventojų mano, kad Ukraina turėtų atsisakyti Rusijos okupuotų teritorijų, jei tai padėtų pasiekti taikos susitarimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie tai skelbia „Welt“, remdamasis viešosios nuomonės tyrimų instituto „Forsa“ atliktos apklausos duomenimis.

Vokiečiai mano, kad Ukraina turėtų atiduoti Rusijai teritorijas

Į klausimą, ar Ukraina turėtų „būti pasirengusi atiduoti Rusijai okupuotas teritorijas, jei tai būtina taikos susitarimui pasiekti“, 52 proc. apklaustųjų atsakė teigiamai ir mano, kad tokia galimybė turėtų būti svarstoma.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Tarp kraštutinių dešiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) šalininkų šiam teiginiui pritarė 72 proc. respondentų.

Tuo tarpu konservatorių rėmėjų tarpe pritariančiųjų buvo 43 proc., o socialdemokratų – 48 proc.

Apklausa buvo atlikta rugpjūčio 18–19 dienomis, joje dalyvavo 1002 respondentai.

Europiečių dislokavimas Ukrainoje nebūtų „problema“ Putinui

Visai neseniai JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad galimas NATO Europos šalių kariuomenės dislokavimas Ukrainoje nebūtų „problema“ Rusijos lyderiui Vladimirui Putinui, rašo „Evropeiskaja pravda“.

Tuo pat metu jis pažadėjo, kad, tapęs prezidentu, nesankcionuos amerikiečių karių siuntimo į Ukrainą.

Į tai sureagavęs Rusijos Saugumo tarybos pirmininko pavaduotojas Dmitrijus Medvedevas pareiškė, jog Maskva kategoriškai prieštarauja NATO šalių karių buvimui Ukrainoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Kaja Kallas (nuotr. SCANPIX)
Kallas ragina nesileisti į Putino žaidimą: „Tai nėra kompromisas“ (21)
Ukrainos dronas šeštadienį pataikė į vieną didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų Ufoje, sukeldamas gaisrą, tačiau pareigūnai teigia, kad žala nedidelė, o žmonės nenukentėjo. BNS Foto
Karas Ukrainoje. Ukraina smogė vienai didžiausių Rusijos naftos perdirbimo gamyklų (97)
Trumpui nepavyko tapti „taikos prezidentu“ Ukrainoje – „The Wall Street Journal“ (nuotr. SCANPIX)
„Bloomberg“: aiškėja, kokias priemones prieš Rusiją siūlys Trumpas (47)
Lenkija neslepia nepasitenkinimo Trumpo reakcija į Rusijos dronų provokaciją (nuotr. SCANPIX)
Lenkija neslepia nepasitenkinimo Trumpo reakcija į Rusijos dronų provokaciją: liepia jam daryti štai ką (46)

petras
petras
2025-09-13 21:29
tai tegu atiduoda buvusia ddr ruskiams
Atsakyti
jo
jo
2025-09-13 21:47
vokieciai pasidare apsisike ,tikraja to zodzio prasme !
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (12)
