Rusų atostogos okupuotuose Ukrainos paplūdimiuose: Kremlius reklamuoja „naujus kurortus“

Prieš Rusijos visapusišką invaziją Kyrylivkos – mažo kurortinio miestelio Ukrainos Zaporižios srityje – gyventojai sukūrė internetinį projektą apie atostogas prie Azovo jūros. Jie dalijosi istorijomis apie medūzas, ekstremalius sportus ir poilsio stovyklas bei tiesiogiai transliavo pakrantės vaizdus, rašo „The Moscow Times“.
Tačiau 2022 m. kovo mėn., į miestelį įžengus Rusijos kariams, „Kyrylivka.Ukr“ „YouTube“ kanalas iš istorijų apie medūzas perėjo prie vaizdo įrašų apie gaisrus, sprogimus ir apšaudymus netoliese esančiame Berdianske. Iki tų metų rudens kanalas visiškai nustojo veikti.
Šiandien okupuotuose Ukrainos kurortuose turinį kuria prorusiški tinklaraštininkai. Praėjus daugiau nei trejiems metams nuo Maskvos okupacijos pietų Ukrainoje, Rusija reklamuoja poilsį pajūryje tokiuose miestuose kaip Kyrylivka ir Berdianskas, siekdama normalizuoti savo kontrolę šiose jėga užimtose teritorijose.
Okupacinės valdžios institucijos šiemet tikisi sulaukti apie 150 tūkst. turistų Zaporižios regione ir dar 100 tūkst. – Chersono regione. Jos teigia dirbančios, kad atkurtų sovietinio stiliaus sanatorijas ir reabilitacijos centrus kareiviams.
Okupuotus paplūdimius įvardija kaip „švaresnius“
Mariupolis – uostamiestis, kuris buvo beveik visiškai sunaikintas per 2022 m. Rusijos apgultį – propagandoje vadinamas „populiariausiu kurortu“ Ukrainos teritorijoje.
Šį pavasarį Rusijos kelionių agentūrų aljanso viceprezidentas gyrė naujai okupuotų regionų paplūdimius kaip „švaresnius“ ir „mažiau apgyvendintus“ nei Krymas ar Juodosios jūros pakrantė Rusijoje.
„Kurortų sezonas bus organizuotas su gera aptarnavimo kokybe ir be nereikalingų rūpesčių“, – metų pradžioje sakė Vladimiras Saldo, Rusijos paskirtas Chersono regiono vadovas.
Rusijos turistai, dažnai atvykstantys iš regionų, besiribojančių su Ukraina, Kyrylivkoje už nakvynę moka apie 2000 rublių (apie 20,5 eurų).
„Avalon“ svečių namuose, anksčiau buvusiuose populiariais tarp ukrainiečių poilsiautojų, nakvynė kainuoja 2200 rublių (apie 23 eurus).
Prieš karą, 2021 m., dviviečio kambario kaina svyravo nuo 250 iki 750 grivinų (nuo 5 iki 15 eurų) vienam asmeniui.
Irina, Kyrylivkos svečių namų darbuotoja, pasakoja, kad „kol kas viskas ramu“. „Dabar čia atvyksta nemažai žmonių, daugiau nei pernai. Mūsų paplūdimys smėlingas, vanduo seklus, tad patogu šeimoms su vaikais“, – sakė ji „The Moscow Times“, paprašiusi pakeisti vardą dėl saugumo.
Jos svečių namuose kambariai kainuoja nuo 900 rublių (apie 10 eurų) už naktį. Kiekviename kambaryje yra privatus vonios kambarys, šaldytuvas, televizorius ir oro kondicionierius, svečių namuose įrengta bendra virtuvė.
„Jei neketinate gaminti, netoliese yra kavinė. Aš pati ten nebuvau, bet svečiai sako, kad maistas valgomas“, – šyptelėjo ji.
Maždaug už valandos kelio automobiliu nuo Kyrylivkos pakrantės – uostamiestis Berdianskas, taip pat reklamuojamas kaip poilsio vieta. Čia nakvynė triviečiame kambaryje su bendru vonios kambariu kainuoja apie 700 rublių (apie 7 eurus).
Ukrainiečiai buvo priversti palikti savo namus
Ukrainos pietryčių pakrantės virtimas „kurortu“ kontrastuoja su okupacijos metu vykusiu naikinimu ir represijomis. Nuo plataus masto invazijos tūkstančiai ukrainiečių buvo priversti palikti savo namus, o daugelis rizikuoja visam laikui prarasti nuosavybę okupuotose teritorijose.
Šį pavasarį Mariupolyje okupacinės valdžios institucijos pradėjo konfiskuoti namus, priklausančius pabėgusiems ar žuvusiems ukrainiečiams. Norėdami atgauti savo butus, savininkai privalo atvykti į miestą ir pereiti vadinamąjį „filtravimo“ procesą.
„Tai spąstai visais atžvilgiais“, – „The Moscow Times“ teigė Ukrainos parlamento Nacionalinio saugumo komiteto patarėjas Ivanas Stupakas.
„Jei grįžta vyras, tikimybė, kad jis bus suimtas ir tardomas dėl ryšių su Ukrainos žvalgyba, labai didelė“, –aiškino jis.
Šį pavasarį Rusijos valstybės Dūma pirmuoju svarstymu pritarė įstatymui, leidžiančiam konfiskuoti nuosavybę iš žmonių, kurie paliko Rusiją (įskaitant okupuotas teritorijas) ir pasisakė „prieš šalies interesus“. Įstatymas gali būti taikomas tiek Rusijos piliečiams, tiek užsieniečiams.
Nuo praėjusių metų okupacinė valdžia Berdianske siūlo tiesiogines ekskursijas iš Rusijos miestų Taganrogo, Rostovo prie Dono ir Novočerkasko.
Kelionių organizatoriai mini komendanto valandą Zaporižios srityje ir alkoholio pardavimo ribojimus po 17 val., tačiau nekalba apie patį vykstantį karą.
I. Stupakas „The Moscow Times“ pripažino, kad Ukraina šiuo metu negali susigrąžinti šių teritorijų. „Tiesiog neturime jėgų. Ukrainos ginkluotosios pajėgos turi minimalų tikslą – sustabdyti Rusijos puolimą“, – aiškino jis.
Maža to, viename neseniai paskelbtame „Komsomolskaja Pravda“ reportaže žurnalistas stovėjo Berdiansko paplūdimyje ir šypsosi į kamerą: „Ką dar reikia pasakyti? Už manęs – Azovo jūra. Kristalinė!“
Komentaruose vienas žiūrovas atsakė: „Negali kurti laimės kito nelaimėje.“
