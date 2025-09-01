Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Pasaulio lyderiai renkasi į Kinijos prezidento rengiamą viršūnių susitikimo ceremoniją

2025-09-01 06:25 / šaltinis: BNS
2025-09-01 06:25

Rusijos ir Baltarusijos prezidentai pirmadienį prisijungė prie dviejų dešimčių Eurazijos lyderių Kinijos prezidento Xi Jinpingo paskutinę  viršūnių susitikimo ceremonijoje dieną. 

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX)

Rusijos ir Baltarusijos prezidentai pirmadienį prisijungė prie dviejų dešimčių Eurazijos lyderių Kinijos prezidento Xi Jinpingo paskutinę  viršūnių susitikimo ceremonijoje dieną. 

0

Šiuo aukščiausiojo lygio susitikimu siekiama, kad Pekinas atsidurtų regioninių santykių centre. 

Šanchajaus bendradarbiavimo organizacijos (ŠBO) viršūnių susitikimas šiauriniame Tiandzino uostamiestyje prasidėjo sekmadienį, o trečiadienį sostinėje Pekine organizuojamas didžiulis karinis paradas, skirtas paminėti 80-ąsias Antrojo pasaulinio karo pabaigos metines.

TAIP PAT SKAITYKITE:

ŠBO sudaro Kinija, Indija, Rusija, Pakistanas, Iranas, Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikistanas, Uzbekistanas ir Baltarusija, o dar 16 šalių yra stebėtojos arba „dialogo partnerės“.

Pirmadienio susibūrimas, vadinamas „atidarymo ceremonija“, yra pirmas kartas, kai visi lyderiai susirinko kartu viršūnių susitikime, o Xi Jinpingas pasakys kalbą.

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas sekmadienį nusileido Tiandzino mieste, kur kartu su kitais aukšto rango politikais ir verslo atstovais dalyvaus šiame viršūnių susitikime.

Xi Jinpingas surengė virtinę dvišalių susitikimų iš eilės su lyderiais, įskaitant Baltarusijos autoritarinį prezidentą Aliaksandrą Lukašenką, kuris yra artimas Rusijos prezidento sąjungininkas, ir Indijos ministrą pirmininką Narendrą Modi, kuris pirmą kartą nuo 2018-ųjų lankosi Kinijoje.

N. Modi sakė Xi Jinpingui, kad Indija yra įsipareigojusi „plėtoti mūsų ryšius abipusio pasitikėjimo, orumo ir jautrumo pagrindu“.

Dvi daugiausiai gyventojų turinčios valstybės konkuruoja tarpusavyje ir kovoja dėl įtakos visoje Pietų Azijoje. 2020 metais ginčytinoje pasienio zonoje kilo Indijos ir Kinijos konfliktas. 

Tačiau santykiai kiek atšilo praėjusių metų spalį, kai N. Modi pirmą kartą per penkerius metus susitiko su Xi Jinpingu viršūnių susitikime Rusijoje.

