Nusivylė visi: „Politico“ paaiškino, kur suklydo Trumpo pasiuntinys Witkoffas

Galiausiai D. Trumpo komanda nepateikia jokio aiškaus plano ateičiai.
Išvardijo Witkoffo klaidas
Kai kurie nusivylę JAV, Ukrainos ir Europos pareigūnai sako, kad dalis problemos yra S. Witkoffo, savarankiškas darbo stilius. Jis atsisakė konsultuotis su ekspertais ir sąjungininkais, todėl kartais buvo neinformuotas, o kartais – nepasirengęs.
Apie tai leidiniui tvirtino septyni su vidinėmis diskusijomis susipažinę šaltiniai.
S. Witkoffas per pusę metų penkis kartus susitiko su V. Putinu, tačiau jam nepavyko šių susitikimų paversti bent kokiais laimėjimais karo Ukrainoje istorijoje.
S. Witkoffas vis dar bando pasiekti pažangą.
Penktadienį Niujorke jis susitiko su V. Zelenskio kanceliarijos vadovu Andrijumi Jermaku. S. Witkoffas siekia, kad Rusija ir Ukraina susitiktų techninėms deryboms prieš galimą trišalį susitikimą.
Šaltiniai sako, kad diskusijos tarp Rusijos ir Ukrainos pareigūnų, jei jos vyks, turėtų apimti teritorijų, saugumo garantijų ir kitus klausimus, taip pat sudaryti sąlygas aukštesnio lygio pokalbiams.
Šaltiniai sako, kad karas Ukrainoje yra sudėtingesnis nei S. Witkoffas įsivaizdavo. Šaltiniai kaltina pasiuntinį, kad jis neužtikrino jokių reikšmingų nuolaidų iš Maskvos.
Šaltiniai pastebi, kad šiuo metu vyrauja painiava, neaišku, kas buvo pasakyta derybose, kas sutarta. Vis dėlto kai kurie šaltiniai gina S. Witkoffą ir sako, kad susitikimas Aliaskoje bei netrukus po to sekęs V. Zelenskio ir Europos lyderių susitikimas Vašingtone ir yra S. Witkoffo darbo rezultatas.
Vis dėlto kritikai sako, kad to tikrai nepakanka, kad karas būtų užbaigtas.
„Jis kalbasi su visais šiais žmonėmis, bet niekas nežino, ką jis sako šiuose susitikimuose. Jis viešai sako vieną, bet paskui pakeičia nuomonę. Sunku tai įgyvendinti“, – sako vienas šaltinis.
S. Witkoffo biure Vašingtone dirba nedaug žmonių, trūksta specialistų, turinčių žinių apie Rusiją ar patirties sudėtingose diplomatinėse derybose.
Jo darbuotojai dažnai nežino, kur jis yra ir ką daro. Jie sako, kad jis didžiąją laiko dalį praleidžia savo biure Baltuosiuose rūmuose, o likusi jo komanda dirba Valstybės departamente.
Be to, jis atsisakė konsultuotis su Rusijos ir Ukrainos ekspertais vyriausybėje ir už jos ribų.
„Reikalas tas, kad Witkoffas nėra nuosekliai įsitraukęs. Jis užsuka pasisvečiuoti pas Vladimirą Putiną, pasako keletą dalykų, niekam nepasako, kas iš tikrųjų įvyko, ir tada vėl grįžta prie savo gyvenimo. Tuo tarpu rusai tau pasakoja, kaip „Witkoff sako...“, o tu nežinai, ar jie teisūs, ar ne, bet iš rusų negali gauti jokios informacijos“, – sakė JAV pareigūnas.
Šaltiniai sako, kad S. Witkoffas sunkiai susikoncentruoja į daugiau nei vieną užduotį vienu metu. Todėl jo prioritetai keičiasi. Pasak vieno iš šaltinių ir JAV pareigūno, S. Witkoffas retai skaito savo vyriausybės elektroninius laiškus, šaltiniai sako, kad jis menkai susipažįsta su žvalgybos informacija.
Vis dėlto vienas leidinio šaltinis nurodė, kad S. Witkoffas kasdien tikrina laiškus ir kasdien gauna žvalgybos informaciją. Pareigūnas sakė, kad po kritikos dėl V. Putino vertėjo naudojimo Rusijoje, S. Witkoffas dabar oficialiuose susitikimuose naudoja Valstybės departamento vertėją.
Dalis S. Witkoffo problemos gali būti susijusi su tuo, kaip jis tapo vyriausiuoju derybininku Ukrainos klausimais. Per pereinamąjį laikotarpį po 2024 m. rinkimų D. Trumpas paskyrė S. Witkoffą savo specialiuoju pasiuntiniu Artimuosiuose Rytuose, o Keithą Kelloggą – specialiuoju pasiuntiniu Rusijoje ir Ukrainoje. Tuo metu daugelis Valstybės departamento Rusijos ir Ukrainos ekspertų pradėjo dirbti K. Kelloggui.
Anot leidinio, nusivylimas matyti ir Rusijos pusėje. Anot šaltinių, S. Witkoffas nesugebėjo tinkamai perduoti V. Putino žinučių ir raudonų linijų. Rusijos pareigūnai vertina tai, kad D. Trumpas pasiuntė žmogų, kuris yra artimas prezidentui ir gali kalbėti jo vardu, tačiau yra susirūpinę, kad S. Witkoffas nevisai suprato, ką jam sakė V. Putinas.
Jermakas Niujorke susitiko su Witkoffu
Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas Niujorke susitiko su Baltųjų rūmų specialiuoju pasiuntiniu S. Witkoffu.
A. Jermakas apie tai pranešė savo „Telegram“ kanale.
„Kartu su Ukrainos užsienio reikalų ministro pirmuoju pavaduotoju Sergejumi Kyslycia Niujorke susitikau su JAV prezidento Donaldo Trumpo specialiuoju pasiuntiniu Steve‘u Witkoffu. Pagrindinis tikslas – paspartinti realią diplomatiją ir užtikrinti visų Vašingtono aukščiausiojo lygio susitikime pasiektų susitarimų įgyvendinimą. Koordinuojame savo pastangas“, – pareiškė pareigūnas.
Pasak A. Jermako, susitikimą jis pradėjo informuodamas S. Witkoffą apie karo nusikaltimus, kuriuos Rusija ir toliau kasdien vykdo prieš Ukrainos miestus ir bendruomenes. Jis konkrečiai paminėjo didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Kyjivą, nusinešusią 23 žmonių, tarp jų – ir keturių vaikų, gyvybes.
„Deja, Rusija nesiima jokių būtinų veiksmų karui užbaigti ir akivaizdžiai tęsia kovos veiksmus. Ukraina remia tvirtą prezidento D. Trumpo ir visų mūsų partnerių ryžtą kuo greičiau pasiekti ilgalaikę taiką“, – pabrėžė A. Jermakas.
Jis pridūrė, kad Ukraina sveikina visas JAV taikos iniciatyvas, tačiau, deja, visas jas stabdo Rusija.
A. Jermakas taip pat pakvietė S. Witkoffą artimiausiu metu apsilankyti Ukrainoje.
Kaip jau buvo pranešta anksčiau, penktadienį Niujorke planuojamas Ukrainos ir JAV delegacijų susitikimas.
Ministrė pirmininkė Julija Svyrydenko ir Prezidento kanceliarijos vadovas Andrijus Jermakas savo vizitą JAV pradėjo pagerbdami žuvusiųjų per naujausią Rusijos ataką atminimą.
